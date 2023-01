Le budget de Newsom réduirait de l’argent pour la protection contre les inondations

SACRAMENTO, Californie (AP) – Plusieurs projets de protection contre les inondations en Californie sont suspendus après que le gouverneur Gavin Newsom a proposé de réduire leur financement pour aider à couvrir un déficit budgétaire de 22,5 milliards de dollars – une décision décevant les défenseurs de l’environnement alors que des semaines de puissantes tempêtes ont provoqué des inondations généralisées qui maisons endommagées et routes emportées.

La proposition de budget de Newsom, publiée la semaine dernière, réduit de 40 millions de dollars qui avaient été promis pour des projets de restauration des plaines inondables le long des rivières de la vallée de San Joaquin, une zone à haut risque d’inondations catastrophiques.

Ces projets permettraient aux rivières de déborder à des endroits stratégiques lors des tempêtes hivernales ou de la fonte des neiges printanières de la Sierra Nevada, réduisant ainsi les risques pour les zones peuplées en aval tout en profitant aux écosystèmes environnementaux.

Newsom a approuvé cet argent l’année dernière, alors que l’État avait un excédent budgétaire record d’environ 100 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, les choses ont radicalement changé, car un marché boursier léthargique a ralenti l’économie de l’État, réduisant le montant des impôts perçus par l’État. Maintenant, Newsom dit que la Californie aura un déficit de 22,5 milliards de dollars cette année.

Le plan du gouverneur pour couvrir cela repose en partie sur la réduction de 9,6 milliards de dollars de dépenses, y compris les 40 millions de dollars pour les projets de plaine inondable. Il restituerait les fonds en 2024 s’ils sont disponibles.

“Je le vois comme la priorité des gagnants et des perdants en Californie – et nous sommes les perdants”, a déclaré Barbara Barrigan-Parrilla, directrice exécutive de Restore the Delta, un groupe de défense de l’environnement.

L’administration Newsom réduirait cet argent parce que “nous sommes confrontés à de sérieux vents contraires sur le plan économique”, a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire de la California Natural Resources Agency. Il a déclaré que ces projets de restauration des plaines inondables sont éligibles pour obtenir des fonds d’autres endroits, y compris le programme de gestion durable des eaux souterraines de l’État et le Conseil de conservation de la faune.

La décision a été prise début décembre, des semaines avant que des précipitations record ne frappent l’État, et Crowfoot a reconnu que les récentes tempêtes pourraient changer la façon de penser de l’administration. Le budget ne sera pas terminé avant des mois et sera modifié plusieurs fois, a-t-il noté.

“Je pense clairement que ces tempêtes et les impacts des inondations qu’elles ont créés ont permis aux décideurs de mieux comprendre l’importance des investissements dans les inondations”, a déclaré Crowfoot.

Depuis plus de 100 ans, les Californiens tentent d’apprivoiser leurs rivières avec un système complexe de barrages, de canaux et de digues qui ont transformé la vallée centrale de l’État en terres agricoles fertiles.

Mais récemment, les responsables de l’État ont repensé cette stratégie en retournant de vastes étendues de terres dans les plaines inondables.

Un exemple célèbre est le Dos Rios Ranch Preserve à Modesto, qui a célébré son 10e anniversaire l’automne dernier avec une cérémonie à laquelle ont assisté des hauts fonctionnaires de l’administration Newsom. Le projet a connu un tel succès que c’est l’une des raisons pour lesquelles le gouverneur a approuvé les 40 millions de dollars pour des projets similaires.

L’argent a été fixé pour payer neuf projets de reconnexion des plaines inondables qui sont prêts à démarrer et aider six autres qui sont encore en cours de planification, a déclaré Julie Rentner, présidente de River Partners, une organisation à but non lucratif qui gère les projets.

« Les travaux sont arrêtés », dit-elle.

Newsom ne peut pas signer le budget tant qu’il n’a pas été approuvé par la législature de l’État contrôlée par les démocrates, un processus qui durera une grande partie de cette année. Mais l’annonce des coupes met essentiellement l’argent en attente, bloquant les projets.

Adam Gray, un ancien membre démocrate de l’Assemblée de l’État qui a fait pression pour le financement, a déclaré que c’était “l’une des choses les plus excitantes sur lesquelles j’ai travaillé au cours des 10 années où j’étais à l’Assemblée législative”.

“J’étais extrêmement ravi de l’avoir fait, mais maintenant nous ne pouvons pas aller de l’avant”, a-t-il déclaré, ajoutant: “J’espère que le gouverneur verra la sagesse de restaurer cet argent.”

Le plan budgétaire de Newsom contient d’autres fonds ciblant les inondations. Il a proposé plus de 200 millions de dollars de nouvelles dépenses pour la protection contre les inondations, dont 135,5 millions de dollars sur deux ans pour réduire les risques urbains ; 40,6 millions de dollars pour renforcer les digues dans le delta de la rivière Sacramento-San Joaquin ; et 25 millions de dollars pour réduire les risques d’inondation dans la vallée centrale.

Depuis 2021, Newsom et les législateurs des États se sont engagés à dépenser environ 8,7 milliards de dollars pour les problèmes paradoxalement liés de la sécheresse et des inondations. Le budget du gouverneur réduirait cela d’environ 194 millions de dollars, une réduction qui n’inclut pas les 40 millions de dollars pour les projets de plaine inondable.

Crowfoot a déclaré que c’est toujours de loin le plus que l’État ait jamais engagé dans ces problèmes.

“Je pense que notre engagement envers les investissements contre les inondations est assez clair”, a déclaré Crowfoot. « Nous devons équilibrer un budget avec moins de revenus cette année. Même compte tenu de cela, nous avons proposé davantage de financement pour les investissements en cas d’inondation.

Mais les défenseurs de l’environnement disent qu’il faut faire plus.

Dans le cadre du plan de protection contre les inondations de la vallée centrale, l’État a historiquement dépensé en moyenne environ 250 millions de dollars pour la gestion des inondations. L’année dernière, les régulateurs des États l’ont mis à jour pour demander une augmentation comprise entre 360 ​​et 560 millions de dollars, notant que dans le pire des cas, les inondations pourraient causer jusqu’à 1 000 milliards de dollars de dommages.

Rentner a déclaré que bien qu’il s’agisse d’une allocation importante, elle ne correspond pas à ce que le plan d’inondation dit nécessaire.

“Je ne pense pas que ma foi soit ébranlée que les gens croient en la restauration des plaines inondables”, a-t-elle déclaré. « Je pense juste que nous ne comprenons peut-être pas comment le faire rapidement. C’est la partie difficile. Nous devons saisir toutes les occasions possibles pour avancer le plus rapidement possible. »

Adam Beam, l’Associated Press