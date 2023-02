La vidéo de Janhvi Kapoor faisant de l’exercice en tenue de sport devient virale

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor est connue pour sa routine de fitness et l’actrice a été photographiée à plusieurs reprises en sortant de sa salle de sport après l’entraînement

Janhvi est également très active sur les réseaux sociaux et l’acteur de Mili continue de partager ses photos et ses bobines de bikinis chauds et d’autres robes. Maintenant, une vidéo de Janhvi Kapoor est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut la voir s’entraîner avec un soutien-gorge de sport et un pantalon chaud. La récente bobine de Janhvi dans les vêtements de sport grésillants a attiré l’attention des internautes.

L’acteur a sous-titré son message comme suit : “Les matins @antigravity_club sont les meilleurs types de matins.”

Voici la vidéo virale







Janhvi est magnifique dans son soutien-gorge de sport blanc et son short assorti. La jambe tonique de Janhvi est clairement visible dans le short. L’actrice peut être vue en train de faire des exercices intensifs avec des haltères et des kettlebells.

Sur le plan du travail, Janhvi sera ensuite vu dans Varun Dhawan avec Bawaal.