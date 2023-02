La Turquie arrête quatre messages sur les réseaux sociaux suite au tremblement de terre

La police turque a déclaré mardi avoir arrêté quatre personnes pour des messages “provocateurs” sur les réseaux sociaux à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 7,8 dans le sud de la Turquie.

Le tremblement de terre a frappé la région tôt lundi, tuant plus de 4 800 personnes en Turquie et en Syrie, blessant des milliers de personnes et laissant de nombreuses autres sans abri dans le froid glacial.

Les quatre individus ont été arrêtés après que des agents aient trouvé des comptes partageant “des messages provocateurs visant à créer la peur et la panique”, a indiqué la police.

Il a ajouté qu’une enquête plus large sur les comptes de médias sociaux était en cours mais n’a fourni aucune information sur le contenu des messages.

Les médias sociaux turcs ont été remplis de messages de personnes qui se plaignent du manque d’efforts de recherche et de sauvetage dans leur région, en particulier à Hatay.

La police a semblé répondre à ces allégations mardi.

“L’adresse et les informations de localisation des citoyens qui demandent de l’aide sont immédiatement vérifiées et une coordination est établie”, ont-ils déclaré.

Au cours des dernières années, les autorités turques ont réprimé les publications sur les réseaux sociaux, en particulier celles considérées comme soutenant le “terrorisme”, mais cela a conduit à des accusations selon lesquelles la liberté d’expression a été restreinte.