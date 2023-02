La saison des transferts dingues de Nottingham Forest: Chacune des 29 signatures des Tricky Trees cette saison

Alors que Nottingham Forest terminait sa 27e signature de la saison, le joueur lui-même a résumé la campagne au City Ground.

“C’était un de mes rêves de jouer en Premier League et je suis vraiment ravi de faire partie de ce merveilleux club en pleine croissance”, a déclaré Felipe. visages au club depuis leur promotion – et incroyablement… il n’était même pas le nom de famille à travers la porte.

Alors, qui avez-vous manqué? Voici le recueil complet des achats des Garibaldi du premier au dernier – et c’est vraiment sera être le dernier, étant donné que la fenêtre est fermée.

1. Taiwo Awoniyi

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Taiwo Awoniyi. ✍️🌳🔴 #NFFC #PL

La fenêtre a commencé astucieusement pour Nottingham Forest, avec la capture de l’ancien attaquant de Liverpool, Taiwo Awoniyi. Le Nigérian l’a déchiré en Bundesliga avec l’Union Berlin et avait l’air taillé sur mesure pour la Premier League.

De toute évidence, il se bat pour une place avec peut-être un peu plus d’attaquants que prévu, mais il a déjà marqué quatre buts cette saison.

2. Dean Henderson

Nous sommes ravis d'annoncer la signature du prêt du gardien de Manchester United et de l'Angleterre Dean Henderson. ✍️🌳🔴 #NFFC | #PL

Avec Dean Henderson qui aurait été éliminé de la hiérarchie de Manchester United avec la façon dont il a été traité par le club, le gardien de but a été prêté à Forest dans ce qui ressemblait à une décision vraiment intelligente.

Après tout, cela lui a fait du bien lorsqu’il a déménagé pour la dernière fois à Sheffield United, nouvellement promu. Hendo a été en bonne forme pour les Reds – malgré un peu de flottement lors d’efforts à longue distance – mais n’a pas pu entrer dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde.

3. Giulian Biancone

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Giulian Biancone. ✍️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Giulian Biancone est venu ensuite, en signant depuis Troyes.

Le Français a pris le maillot n ° 2 et jusqu’à présent, il n’est apparu que deux fois en Premier League pour Forest.

4. Moussa Niakhate

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Moussa Niakhaté. ❤️🌳🔴 #NFFC | #PL

Moussa Niakhate, lui aussi, n’a joué que deux fois en Premier League pour Steve Cooper.

L’arrière central a rejoint Mayence cet été mais ne s’est pas imposé dans l’équipe juste depuis qu’une blessure aux ischio-jambiers s’est contractée en août. Il a eu des revers mais récemment décrit par Cooper comme dans “les dernières étapes de la cure de désintoxication”.

5. Omar Richards

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Omar Richards ❤️🌳🔴 #NFFC | #PL

Un intéressant. Les sourcils se sont levés lorsque Omar Richards a rejoint le Bayern Munich – l’arrière latéral était très bien noté à Reading et cherchait à ressusciter des fortunes en Angleterre après seulement 12 apparitions en Bundesliga.

Il n’a pas encore fait ses débuts, suite à une fracture capillaire de la jambe. Espérons qu’il rebondisse bientôt, car il est toujours un talent vraiment excitant.

6. Neco Williams

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Neco Williams ❤️🌳🔴 #NFFC | #PL

Neco Williams était le suivant, rejoignant un contrat de quatre ans pour un montant estimé à environ 17 millions de livres sterling – et il a pris le maillot n ° 7 au City Ground.

Williams a été solide pour Forest, disputant chacun des 20 premiers matchs du club de la campagne. Il est également allé à la Coupe du monde avec le Pays de Galles.

7. Wayne Hennessy

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Wayne Hennessey ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Un autre membre de l’équipe de la Coupe du monde du Pays de Galles, Wayne Hennessey s’est joint à un transfert gratuit.

Il n’a joué que deux fois aussi – comme on pouvait s’y attendre, vraiment, puisqu’il est le gardien suppléant derrière Dean Henderson. Ses débuts, bien sûr, ont eu lieu contre Manchester United, le club parent de Henderson.

8. Brandon Aguilera

Bienvenue à Nottingham Forest, Brandon Aguilera ❤️ @fedefutbolcrc international signe un contrat de quatre ans sur Trentside et rejoindra Guanacasteca en prêt pour six mois 👊 🌳🔴 #NFFC | #PL

Aucun lien avec Christina, Brandon Aguilera a rejoint Forest cet été du côté costaricien, Alajuelense. Son compatriote costaricien Guanacasteca l’a prêté pendant six mois après l’accord, avant qu’Estoril au Portugal ne le signe en janvier en prêt.

9. Harry Toffolo

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Harry Toffolo ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Ensuite, un accord deux pour un.

Huddersfield Town a été battu lors de la finale des barrages du championnat 2022 par Forest pour se rendre sur la terre promise – et à son tour, Forest a pris Harry Toffolo parmi les finalistes battus. Il a été utilisé comme joueur d’équipe depuis.

10. Lewis O’Brien

Bienvenue à Nottingham Forest, Lewis O'Brien ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Dans le cadre de l’accord avec Toffolo, Lewis O’Brien a également déménagé au City Ground.

O’Brien a marqué une fois en Premier League mais a fait l’objet d’une frénésie de jour limite pour lui donner plus de minutes.

11. Jesse Lingard

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, @JesseLingard ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Après une vie à Manchester United (hors prêts), Jesse Lingard a levé les bâtons pour un nouveau défi sous Steve Cooper – et cela ressemblait à une déclaration.

… A plus d’un titre. Le contrat de Lingard n’a duré que 12 mois, suggérant à certains qu’il n’avait pas trop confiance dans le statut de Premier League du club. Le fait qu’il ait refusé des clubs plus établis pour Forest a cependant été considéré comme un énorme coup d’État pour les Reds.

12. Orel Mangala

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Orel Mangala. ❤️ 🌳🔴 #NFFC | #PL

Orel Mangala était le suivant sur le pas de la porte. Il a rejoint Stuttgart et a joué une douzaine de fois pour les Tricky Trees dans la ligue.

13. Emmanuel Denis

Bienvenue à Nottingham Forest, Emmanuel Dennis ❤️ @dennisblessed42 | #NFFC

Apportant une qualité éprouvée par Prem, Emmanuel Dennis s’est ensuite rendu à Trentside.

Dennis a rejoint son compatriote nigérian Awoniyi en tant qu’options pour Cooper à l’avant – mais n’a jusqu’à présent réussi qu’une seule frappe en championnat. Pourtant, si chaque signature réussit un but en championnat… non, désolé, c’est une blague trop facile et idiote pour nous.

14. Cheikhou Kouyate

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Cheikhou Kouyaté ❤️ #CheikhouChecksIn | #NFFC

Plus de joueurs Prem-prouvés ! Cheikhou Kouyate s’est joint à un transfert gratuit, ayant joué pour la dernière fois pour Crystal Palace.

Kouyate s’est avéré utile à Cooper, car il joue avec un arrière trois et un arrière quatre, étant donné que le Sénégalais est capable en défense ou en milieu de terrain défensif. Il a même réussi un but.

15. Remo Freuler

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Remo Freuler ❤️ 🔴 #RemoIsARed | #NFFC

Un autre “oh merde, ils sont sérieux, n’est-ce pas ?” acheter.

Remo Freuler a rejoint l’Atalanta après presque sept ans et a été très bien noté. Il est également allé à la Coupe du monde, avec la Suisse, et il a participé à la plupart des matchs de championnat de Forest jusqu’à présent, semblant solide.

16. Morgan Gibbs-White

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Morgan Gibbs-White ❤️ #MGW10 | #NFFC

Le grand. Selon les rumeurs, il coûterait environ 40 millions de livres sterling, mais coûterait probablement plus de la moitié – bien que Morgan Gibbs-White soit arrivé avec toute l’attente d’une signature record, de toute façon.

Le n ° 10 avait travaillé pour Cooper dans la formation des jeunes anglais dans le passé et Forest était clairement désespéré de l’ajouter au mélange cette saison. C’est clair pourquoi : il a joué 17 fois, fait partie intégrante de l’équipe et son développement avance bien.

17. Hwang Ui-jo

Nous sommes ravis de confirmer la signature de l'international sud-coréen Hwang Ui-jo 🇰🇷 Hwang rejoindra @olympiacosfc en prêt pour le reste de la campagne 2022/23 🤝

Une autre signature qui a été directement prêtée, Hwang Ui-jo a rejoint l’Olympiacos immédiatement après son déménagement. Les deux clubs partagent Evangelos Marinakis en tant que propriétaire.

18. Renan Lodi

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷

Encore un énorme nom. L’arrière latéral brésilien Renan Lodi a été recruté pour encore plus de couverture arrière de l’Atletico Madrid.

Il a joué une dizaine de fois en championnat.

19. Willy Boly

Une deuxième signature de Wolverhampton Wanderers, Willy Boly est venu ensuite par ce qui est devenu une porte tournante.

Boly a rejoint pour renforcer la défense et le Français de 6 pieds 5 a joué une demi-douzaine de fois pour les Reds jusqu’à présent.

20. Josh Bowler

Nous sommes ravis d'achever la signature de Josh Bowler ❤️L'ailier passera le reste de la saison en prêt à @olympiacosfc ✍️#NFFC | #PL

L’Olympiacos a eu de belles opportunités grâce à Forest. Josh Bowler de Blackpool a rejoint les Reds et a été prêté à l’équipe grecque de Marinakis – bien qu’il soit retourné en Angleterre en janvier pour être renvoyé à Blackpool pour terminer la saison en prêt sous Mick McCarthy.

21. Loïc Bade

Vous ne pouvez jamais avoir assez de défenseurs, n’est-ce pas ?

Malheureusement, Forest s’est rendu compte que vous pouviez seulement trois mois après avoir signé Loic Bade en prêt. Il a rejoint Rennes et est parti trois mois plus tard pour Séville, également en prêt.

22. Serge Aurier

Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Serge Aurier, sous réserve de l'approbation de Visa. ✍️#NFFC | #PL

Avec Serge Aurier sans attache suite à une libération de Villarreal, Forest n’a tout simplement pas pu résister, n’est-ce pas?

L’Ivoirien a joué une douzaine de fois pour les Reds, voyant parfois Neco Williams basculer sur le flanc opposé. Il est même entré une fois sur la feuille de match.

23. Adnan Kanuric

La signature finale de l’été est en fait intervenue après la fermeture de la fenêtre. Adnan Kanuric, un gardien de but autrichien de 22 ans, a déménagé à Forest dans le cadre d’un transfert gratuit jusqu’en septembre.

24. Gustave Scarpa

Nottingham Forest est ravi d'annoncer le transfert de Gustavo Scarpa. ✍️ #NFFC | #BemVindoScarpa 🇧🇷

Nous étions à l’approche de Noël – oui, vraiment – lorsque Nottingham Forest a fait son prochain achat.

Gustavo Scarpa a rejoint Palmeiras et l’attaquant a semblé assez vif depuis. Son déménagement a eu lieu le 1er janvier.

25. Danilo

Nous sommes ravis de confirmer la signature du milieu de terrain brésilien Danilo ! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC

Une autre affaire massive. Arsenal poursuivait Danilo pendant un moment et semblait prêt à bondir pour lui en janvier.

Mais qui a besoin du nord de Londres quand Nottingham vient appeler ? Le Brésilien a suivi son coéquipier Scarpa au City Ground et ressemble à une affaire passionnante des Tricky Trees.

26. Chris Wood

Nous sommes ravis d'annoncer la signature de l'international néo-zélandais Chris Wood ! 🤩#BoisPourLesArbres🌳 | #NFFC

#WoodForTheTrees est-il le plus grand hashtag de signature ? Probablement.

Chris Wood n’a rejoint Newcastle United que pour 20 millions de livres sterling il y a 12 mois – mais il a déjà trouvé une nouvelle maison à Forest. C’est un autre prêt mais il sera rendu permanent, si le Kiwi atteint certaines conditions pendant son passage.

27. Philippe

#NFFC est ravi de confirmer la signature de Felipe ! 😍 #BemVindoFelipe 🇧🇷

Voix de Davina : envie d’un autre?

Felipe, un autre défenseur de l’Atletico Madrid, a été le premier mouvement du jour de la date limite de Forest en janvier 2023. Une autre signature intrigante – et continue le thème brésilien du mois.

28. Jonjo Shelvey

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Jonjo Shelvey ! 👊 #ShelveySigns 🌳

Jonjo Shelvey a fait ses adieux à la foule de Newcastle lors de sa victoire au match retour de la Coupe de la Ligue contre Southampton. Cette même nuit, il est devenu un joueur de Forest.

Shelvey est un autre qui possède une grande expérience de la ligue – c’est incroyable de penser que cela fait 10 ans qu’il a quitté Liverpool.

29. Keylor Navas

À la fin de la fenêtre de transfert, Nottingham Forest était devenu si paresseux qu’ils annonçaient des joueurs sans plus de photos d’eux.

Keylor Navas pourrait cependant être le mieux sauvé jusqu’à la fin. Le gardien de but gagnant en série a tout fait – et rivalise maintenant avec Henderson et Hennessey entre les bâtons pour les Reds.

Des signatures partout maintenant, pensons-nous?