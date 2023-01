La saga des bagages perdus continue : le sac du vacancier Big White toujours porté disparu un mois plus tard

Un mois plus tard et le sac est toujours manquant.

Colleen Derkatch s’est envolée pour Kelowna depuis Toronto avec sa famille et le petit ami de sa fille le 27 décembre pour des vacances à Big White.

Le petit ami, 16 ans, n’a jamais récupéré son sac et après avoir disparu pendant un mois, WestJet ne semble pas savoir où se trouve le sac maintenant.

La mère de l’adolescente, Susan Sanei-Stamp, s’est rendue à l’aéroport Pearson de Toronto quelques jours seulement après la disparition du sac à dos bleu vif de MEC.

« J’ai entendu dire que c’était à Toronto alors que j’étais à Pearson, qu’ils pouvaient dire que c’était là, mais ils ne pouvaient pas m’y emmener. J’ai entendu dire qu’ils pensaient que c’était peut-être à Calgary. J’avais une charmante personne à l’aéroport de Kelowna qui m’a appelé pour me dire qu’elle allait garder un œil sur moi, c’était une employée de l’aéroport, pas une employée de WestJet, mais elle n’a jamais semblé arriver à Kelowna.

« Je n’obtiens pas de réponse directe. On vient aussi de me dire qu’ils ne savent pas où c’est et j’ai juste besoin de comprendre qu’ils sont débordés.

À l’intérieur du sac se trouvaient des pantalons de neige flambant neufs que Sanei-Stamp avait achetés pour le voyage de son fils, un chandail ayant appartenu à son grand-père et plusieurs cadeaux de Noël qu’il avait reçus quelques jours avant le vol.

« Je me sens vaincu. Je suis passé d’inquiet pour mon fils à bouleversé à frustré à vraiment vaincu. J’en ai marre qu’on me dise que j’ai besoin de comprendre qu’ils ont affaire à un événement sans précédent. Alors, je leur ai demandé ce qui était sans précédent dans les chutes de neige au Canada en décembre avec le fait que nous avons reçu environ deux jours de préavis que la tempête arrivait.

WestJet continue de dire à Black Press que personne n’est disponible pour une entrevue, mais a répondu aux questions par courriel.

WestJet a indiqué que les problèmes de traitement des bagages à l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto contribuaient au retard d’un certain nombre de bagages.

WestJet a également admis avoir besoin d’améliorer ses opérations.

“Après la période des fêtes et d’importantes perturbations liées aux conditions météorologiques, nous avons identifié notre responsabilité d’améliorer nos systèmes de bagages et notre capacité à livrer les bagages aux clients de manière efficace et fiable. Nous entreprenons actuellement un examen stratégique pour améliorer nos services de bagages et nous nous engageons à travailler avec nos partenaires de services tiers pour apporter des changements à l’ensemble de nos opérations afin de nous assurer que nous nous améliorons dans ce domaine.

Cependant, lorsque vous voyagez en avion, chaque bagage se voit attribuer un numéro et chaque groupe de voyage dispose d’un code de réservation unique pour suivre les bagages en transit.

WestJet a confirmé qu’elle recycle les numéros de sac.

Le numéro d’étiquette de sac sur le sac à dos du fils de Sanei-Stamp a depuis été réutilisé pour un nouveau voyageur, ce qui rend encore plus difficile la recherche du bagage manquant.

«Je suis époustouflé à l’idée que la seule chose que vous avez qui identifie de manière unique la propriété de quelqu’un dont vous avez pris la responsabilité serait réutilisée pour devenir un identifiant pour quelqu’un d’autre. Vous envisagez de perdre le seul morceau de tissu conjonctif entre mon enfant et ses affaires.

Après de nombreuses tentatives infructueuses pour retrouver le sac, Sanei-Stamp est convaincu qu’il n’a jamais quitté Toronto et qu’il a probablement été récupéré par quelqu’un d’autre.

« J’ai été à Pearson et j’ai vu des sacs à l’air libre pour que n’importe qui puisse les emporter. J’ai vu des sacs avec des étiquettes avec les numéros de téléphone portable personnels des gens, leurs informations personnelles juste là à l’air libre et je vais, OK bien celui qui a pris le sac de mon enfant à ce stade, j’espère qu’il apprécie les trucs qu’il y a dedans. ”

La politique relative aux bagages perdus sur le site Web de WestJet indique qu’un client est admissible à une indemnisation après qu’un bagage a disparu pendant plus de 21 jours, mais est limité à 1 288 droits de tirage spéciaux, soit environ 2 300 $ par passager.

“Je sais que je vais me battre quand ils diront” eh bien, vous n’avez pas de reçu pour tout ça. Comment pouvons-nous vous rembourser ? Et même si je le faisais, ils diraient ‘Eh bien, ce pantalon vous a coûté X il y a un an, c’est ce que nous allons vous dédommager.’ Mais cela ne me rapporte qu’un demi-pantalon aujourd’hui que je ne remplacerais pas si vous ne l’aviez pas perdu.

D’autres objets sont irremplaçables, comme le chandail que l’adolescent a reçu de son grand-père le jour de Noël.

“Je veux juste que quelqu’un intervienne et dise” vous savez quoi, nous allons reconnaître que non seulement ce n’est pas OK, mais voici notre plan, c’est ce que nous faisons activement “. On vient de me dire “vous devez avoir confiance que nous le cherchons”, mais je ne crois pas que vous le cherchiez, c’est le problème.”

Il y a une chose, cependant, pour laquelle Sanei-Stamp est reconnaissante tout au long de l’épreuve.

“Colleen, son mari et leur fille, ce sont de charmants humains et ils ont tout fait pour s’assurer qu’il était à l’aise et que cela ne gâche pas le voyage, mais cela pesait sur tout le monde.”

Black Press continue de communiquer avec Derkatch et Sanei-Stamp pour les mises à jour.

