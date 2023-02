La Nouvelle-Zélande déclare l’urgence nationale alors que le cyclone Gabrielle fait des ravages

Le cyclone Gabrielle a provoqué des inondations, d’énormes houles océaniques et des glissements de terrain en Nouvelle-Zélande.

En conséquence, le pays a déclaré l’état d’urgence national.

Environ 225 000 personnes se sont retrouvées sans électricité.

La Nouvelle-Zélande a déclaré mardi l’état d’urgence national pour la troisième fois seulement de son histoire alors que le cyclone Gabrielle a provoqué des inondations généralisées, des glissements de terrain et d’énormes vagues océaniques, forçant des évacuations et laissant des personnes bloquées sur les toits.

Des vols annulés ont bloqué des milliers de personnes, tandis que des centaines de milliers sont restées sans électricité.

“La gravité et l’étendue des dégâts que nous constatons n’ont pas été ressenties depuis une génération”, a déclaré mardi le Premier ministre Chris Hipkins lors d’une conférence de presse.

L’Australie et la Grande-Bretagne ont promis leur soutien, a-t-il ajouté.

À 05h00 GMT, Gabrielle s’était déplacée au sud-est d’Auckland, près de la côte est de l’île du Nord du pays, et devait continuer à se déplacer vers le sud-est, à peu près parallèlement à la côte. Les avertissements météorologiques sont restés en place pour une grande partie de la côte est de l’île du Nord et du haut de l’île du Sud.

Environ 225 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, tandis que des dizaines de supermarchés ont fermé, Hipkins exhortant les Néo-Zélandais à ne pas paniquer pour acheter des fournitures.

L’architecte Lars von Minden, 50 ans, vit à Muriwai, une ville balnéaire sur la côte ouest d’Auckland.

Il a dit:

J’ai rarement vu quelque chose comme ça. Il y a trois ou quatre zones où il n’y a que ces glissements massifs, certains d’entre eux de 300 m de diamètre, qui se sont effondrés, emportant des maisons, des routes et tout.

Kieran McAnulty, ministre de la gestion des urgences, a déclaré que si la Nouvelle-Zélande traversait maintenant le pire de la tempête, davantage de pluie et de vents violents étaient attendus.

Le pays souffrait d’importantes inondations, de glissements de terrain et de dommages aux routes et aux infrastructures, a-t-il ajouté.

Les sociétés de transport à travers le pays ont signalé des dommages aux sous-stations et aux réseaux électriques.

Évacuations

Les autorités ont évacué les colonies de plage et exhortent encore plus de personnes à quitter les maisons alors que les rivières continuent de gonfler et que d’énormes vagues inondent les propriétés en bord de mer.

Les routes sont fermées, les services de téléphonie mobile interrompus et certaines villes coupées. Les habitants des zones durement touchées sont invités à conserver l’eau et la nourriture par crainte de pénuries. Air New Zealand a redémarré certains vols à destination et en provenance d’Auckland, bien que de nombreuses routes soient restées interrompues.

Des équipages d’hélicoptères et de bateaux sauvaient des personnes piégées par la montée rapide des eaux de crue à Hawke’s Bay, au sud-est d’Auckland.

LIRE | 25 morts, 21 disparus alors que le cyclone de Madagascar déplace des dizaines de milliers de personnes

Hipkins a déclaré qu’il était trop tôt pour dire combien de personnes avaient été déplacées ou blessées. Aucun décès n’a été confirmé.

Les médias ont signalé qu’une personne était portée disparue après qu’une maison ait glissé sur une colline à Hawke’s Bay, tandis que les services d’incendie et d’urgence ont déclaré qu’un pompier volontaire se trouvait toujours dans une maison qui avait été emportée par un glissement de terrain.

Les médias locaux ont publié des photographies et des vidéos de personnes assises au sommet d’immeubles entourés par les eaux de crue, de maisons balayées au pied des collines par des glissements de terrain et de routes sous l’eau.

Un navire de guerre néo-zélandais a secouru une personne d’un yacht qui a allumé sa balise de détresse ce matin au large de la côte est.

La Nouvelle-Zélande a déclaré des urgences nationales après un tremblement de terre en 2011 et lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020.