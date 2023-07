La lecture dans la petite enfance liée à un meilleur bien-être : étude

Les chercheurs affirment que les enfants qui commencent à lire pour le plaisir tôt dans la vie pourraient obtenir de meilleurs résultats aux tests et de meilleurs résultats en matière de santé mentale à l’adolescence.

Une étude publiée le 28 juin dans la revue Psychological Medicine a révélé un lien étroit entre la lecture d’une quantité optimale de 12 heures par semaine et l’amélioration des performances aux tests cognitifs plus tard à l’adolescence.

L’étude, menée par des chercheurs des universités de Cambridge et de Warwick au Royaume-Uni, ainsi que de l’Université Fudan de Shanghai, en Chine, a porté sur les données de plus de 10 000 jeunes adolescents aux États-Unis.

Ils disent que l’étude montre pour la première fois les « relations importantes » entre la lecture pour le plaisir précoce et le développement cognitif et le bien-être mental.

« La lecture n’est pas seulement une expérience agréable – il est largement admis qu’elle inspire la réflexion et la créativité, augmente l’empathie et réduit le stress », a déclaré Barbara Sahakian, professeur au département de psychiatrie de l’Université de Cambridge, dans un communiqué de presse.

« Mais en plus de cela, nous avons trouvé des preuves significatives qu’il est lié à d’importants facteurs de développement chez les enfants, améliorant leur cognition, leur santé mentale et leur structure cérébrale, qui sont les pierres angulaires de l’apprentissage et du bien-être futurs. »

Jianfeng Feng, professeur à l’Université de Fudan et à l’Université de Warwick, a déclaré que les parents sont encouragés « à faire de leur mieux pour éveiller le plaisir de lire chez leurs enfants dès leur plus jeune âge ».

« Bien fait, cela leur procurera non seulement du plaisir et du plaisir, mais aidera également leur développement et encouragera des habitudes de lecture à long terme, ce qui peut également s’avérer bénéfique dans la vie adulte », a déclaré Feng.

MÉTHODES

Les chercheurs ont utilisé les données de 10 243 participants à l’étude Adolescent Brain and Cognitive Development, décrite comme la plus grande étude à long terme sur le développement du cerveau et la santé de l’enfant aux États-Unis.

Quarante-huit pour cent des participants avaient peu d’expérience de lecture pour le plaisir, selon les chercheurs, ou n’ont commencé que plus tard dans l’enfance, tandis que l’autre moitié a passé entre trois et 10 ans à lire pour le plaisir.

Environ 47,5 % des participants étaient des femmes et les autres étaient des hommes. Aucun n’avait reçu de diagnostic de trouble du spectre autistique ou de schizophrénie, tandis que 9,1 % répondaient aux critères d’un diagnostic de TDAH.

À l’aide d’entretiens cliniques, de tests cognitifs, d’évaluations mentales et comportementales et de scanners cérébraux, les chercheurs ont comparé ceux qui ont commencé à lire entre deux et neuf ans à ceux qui ont commencé plus tard ou pas du tout.

L’équipe dit qu’elle a également contrôlé des facteurs tels que le statut socio-économique.

LA LECTURE PRÉCOCE LIÉE À DE MEILLEURES PERFORMANCES SCOLAIRES, MOINS DE PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

Les résultats ont montré un lien positif entre la lecture pour le plaisir au début de la vie et les résultats des tests d’apprentissage verbal, de développement de la mémoire et de la parole et les performances scolaires à l’adolescence.

Les mêmes enfants ont montré moins de signes de stress et de dépression, une meilleure attention, moins de problèmes de comportement, moins de temps passé devant un écran et plus de sommeil, selon l’étude. Les résultats semblaient être cohérents pour les hommes et les femmes.

Les scintigraphies cérébrales ont également montré que les adolescents qui ont commencé à lire tôt avaient une zone et un volume cérébraux « modérément » plus grands, y compris dans des régions importantes pour la fonction cognitive.

Les chercheurs n’ont trouvé aucun avantage supplémentaire pour les participants qui lisent pour le plaisir au-delà de 12 heures par semaine, ce qui pourrait être dû à plus de temps passé sédentaire et moins de temps à faire du sport ou à s’engager dans des activités sociales, selon l’étude.

« De plus, compte tenu de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des confinements sur le développement cognitif des jeunes enfants, les activités liées à la RfP (lecture pour le plaisir) peuvent aider à atténuer les effets négatifs de la pandémie et des confinements sur leurs émotions, leur cognition et l’éducation », écrivent les chercheurs.