La Colombie-Britannique fait avancer la réforme de la liberté sous caution lors de pourparlers avec le gouvernement fédéral

La procureure générale de la Colombie-Britannique, Niki Sharma, affirme que la province progresse dans la réforme de la libération sous caution.

Sharma faisait partie d’une annonce sans rapport avec le gouvernement fédéral sur le financement d’organisations autochtones à but non lucratif le 3 février lorsqu’on lui a demandé une mise à jour.

Sharma a déclaré avoir rencontré le ministre fédéral de la Justice et procureur général David Lametti ainsi que le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino lors d’une récente visite d’une délégation à Ottawa.

Le premier ministre David Eby a promis que son gouvernement sévirait contre les récidivistes violents.

“Je pense que les deux parties sont intéressées à travailler ensemble et à trouver des solutions”, a-t-elle déclaré.

Alors que de nombreux facteurs expliquent l’augmentation de la violence signalée dans les rues de villes comme Vancouver et Victoria, les experts ont en partie blâmé un système de libération sous caution.

La Colombie-Britannique a durci les mesures de libération sous caution à l’automne, mais Eby et le reste des dirigeants provinciaux et territoriaux ont depuis demandé des mesures supplémentaires.

La question de la récidive et des attaques violentes d’étrangers est à l’esprit de nombreux Britanno-Colombiens, a déclaré Eby à l’époque.

« Nous pensons qu’il y a des conséquences imprévues des modifications apportées au code pénal fédéral concernant la disponibilité de la caution et les décisions ultérieures de la Cour suprême du Canada », a-t-il déclaré.

« Nous avons exprimé nos préoccupations urgentes quant à la nécessité pour le gouvernement fédéral de venir à la table et d’apporter les modifications nécessaires aux dispositions du Code criminel.

22 organisations autochtones recevront des fonds



Un certain nombre d’organismes à but non lucratif dirigés par des Autochtones recevront des subventions totalisant 5 millions de dollars pour les aider à servir leurs communautés.

La secrétaire parlementaire pour le développement communautaire et les organisations à but non lucratif, Megan Dykeman, a déclaré lors d’une conférence de presse que 22 des organisations à but non lucratif recevront 72 000 dollars par an sur trois ans et une recevra 150 000 dollars sur deux ans.

La directrice générale de la Vancouver Native Housing Society, Brenda Knights, a déclaré que les fonds aideront les gens à entrer plus rapidement dans les maisons et à offrir d’autres services dans sa région.

