Un garçon d'une dizaine d'années a chuté jeudi matin entre la chaussée et le trottoir alors qu'il circulait avec un adulte. Les deux cyclistes portaient un casque.

La Ciotat : un enfant blessé au genou après une chute à vélo avenue de Fontsainte

La chute s'est produite entre la chaussée et le trottoir sur cet axe fréquenté reliant Saint-Jean et Fontsainte.

Le jeune cycliste présentait une blessure apparente au genou nécessitant une prise en charge médicale.

L'enfant circulait avec un adulte également à vélo et les deux portaient un casque au moment de l'accident.

Un garçon d'une dizaine d'années a chuté de son vélo avenue de Fontsainte à La Ciotat le jeudi 16 juillet 2026 peu avant 11 heures.

Jeudi 16 juillet en fin de matinée, un jeune garçon a été victime d'un accident de vélo sur l'avenue de Fontsainte à La Ciotat. L'enfant, qui portait un casque, présentait une blessure au genou nécessitant une prise en charge. Les circonstances exactes de la chute restaient à établir.

Vendredi 17 juillet peu avant 11 heures, un garçon d’une dizaine d’années a chuté de son vélo sur l’avenue de Fontsainte à La Ciotat, selon Fréquence Nautique. L’enfant circulait en compagnie d’un adulte, lui aussi à bicyclette, lorsque l’accident s’est produit entre la chaussée et le trottoir.

Le jeune cycliste semblait souffrir sérieusement d’un genou après sa chute. L’adulte qui l’accompagnait a rapidement sécurisé les lieux en déplaçant les deux vélos hors de la chaussée, permettant à la circulation de reprendre normalement sur cet axe fréquenté du quartier de Fontsainte.

Un équipement de sécurité respecté

Les deux cyclistes portaient un casque au moment de l’incident, conformément aux recommandations de sécurité routière. Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans circulant à vélo, qu’ils soient conducteurs ou passagers, depuis mars 2017.

Les circonstances exactes de cette chute n’avaient pas encore été clairement établies en fin de matinée. La nature du revêtement à la jonction entre la chaussée et le trottoir, ainsi que les conditions de circulation au moment des faits, n’ont pas été précisées à ce stade.

L’avenue de Fontsainte, axe de circulation du quartier

L’avenue de Fontsainte constitue l’un des principaux axes de circulation du quartier éponyme, situé au nord du centre-ville de La Ciotat. Cette artère relie le secteur de Saint-Jean au quartier de Fontsainte et supporte un trafic régulier, notamment aux heures de pointe.

La cohabitation entre véhicules motorisés et cyclistes sur les axes urbains reste un enjeu de sécurité routière dans de nombreuses communes du département. La configuration de certains trottoirs et l’absence d’aménagements cyclables dédiés peuvent compliquer les déplacements à vélo, particulièrement pour les jeunes usagers.

Contexte dans les Bouches-du-Rhône

La Ciotat compte environ 38 500 habitants et fait partie des communes moyennes du littoral des Bouches-du-Rhône. La ville connaît une fréquentation importante durant la période estivale, ce qui augmente la densité de circulation sur ses principaux axes.

Les accidents de vélo impliquant des enfants restent une préoccupation des autorités locales. Si aucune donnée récente spécifique à La Ciotat n’a été communiquée, les services de secours interviennent régulièrement pour ce type d’incidents, particulièrement pendant les vacances scolaires lorsque les sorties à vélo se multiplient.

La prise en charge médicale du jeune garçon devait permettre d’établir la gravité exacte de sa blessure au genou. L’adulte accompagnateur a assuré la sécurisation immédiate de la scène d’accident, évitant ainsi tout risque supplémentaire lié à la circulation sur cette avenue passante du quartier de Fontsainte.