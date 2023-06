La Chambre adopte une résolution pour annuler la nouvelle réglementation fédérale sur les armes à feu ; Biden jure son veto

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre ont adopté une résolution qui abrogerait une règle de l’administration Biden resserrant la réglementation fédérale sur la stabilisation des bretelles pour armes à feu, un accessoire qui a été utilisé dans plusieurs fusillades de masse aux États-Unis au cours de la dernière décennie.

La résolution a été adoptée 219-210 presque sur les lignes du parti et après un débat controversé au sol où les républicains ont accusé l’administration de « dépassement de l’exécutif » et les démocrates ont condamné un projet de loi qui, selon eux, « aiderait à tuer des gens ». Deux démocrates ont voté pour et deux républicains ont voté contre.

La résolution, qui a été présentée par le représentant Andrew Clyde, R-Ga., ira maintenant au Sénat, qui pourrait prendre la mesure dès cette semaine. En cas d’adoption, le président Joe Biden a promis un droit de veto. Pour annuler un veto présidentiel, il faudrait une majorité des deux tiers à la Chambre et au Sénat.

La nouvelle règle publiée par le Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs en janvier traite les armes à feu avec les accessoires comme des fusils à canon court, une arme qui ressemble à un fusil à canon scié et qui est fortement réglementée depuis les années 1930.

Le règlement, qui est entré en vigueur le 1er juin, était l’une des nombreuses mesures annoncées par Biden en 2021 après qu’un homme utilisant une attelle stabilisatrice a tué 10 personnes dans une épicerie de Boulder, au Colorado. Une attelle stabilisatrice a également été utilisée lors d’une fusillade à Dayton, Ohio, qui a fait neuf morts en 2019 et plus récemment lors d’une fusillade dans une école à Nashville, Tennessee.

Les bretelles stabilisatrices transforment un pistolet en une arme puissante et facile à dissimuler, a déclaré le procureur général Merrick Garland lorsqu’il a annoncé la règle. Développés à l’origine pour les anciens combattants handicapés, les groupes de contrôle des armes à feu ont déclaré que les accessoires étaient devenus une échappatoire exploitée par les armuriers pour rendre les armes plus mortelles.

Depuis son entrée en vigueur au début du mois, la règle oblige toute personne possédant une arme à feu avec un renfort stabilisateur de bras à enregistrer l’arme auprès du gouvernement fédéral et à payer des frais, ou à retirer le renfort de ses armes.

Les républicains ont utilisé la loi sur la révision du Congrès, qui permet au Congrès d’annuler les réglementations récemment adoptées par le pouvoir exécutif, pour tenter d’annuler la nouvelle règle qui, selon eux, a transformé des millions de propriétaires d’armes à feu en criminels.

« Cette règle n’enfreint pas seulement les libertés du deuxième amendement des Américains. Cela représente un dépassement dangereux du gouvernement par l’administration », a déclaré Clyde lors du débat mardi. « Le Congrès maintient l’autorité législative unique, pas les agences gouvernementales, pas la branche exécutive. »

Plusieurs poursuites ont été intentées contre la réglementation par des propriétaires d’armes à feu et des procureurs généraux des États. Ils disent qu’il viole les protections du deuxième amendement en obligeant des millions de personnes à modifier ou à enregistrer leurs armes. Dans certains cas, les juges ont récemment accepté de bloquer temporairement l’application de la règle pour les plaignants dans un revers pour l’administration Biden.

Les démocrates de la Chambre ont défendu la règle mardi, affirmant qu’elle pourrait sauver des vies.

« Combien d’autres fusillades de masse doivent se produire, combien d’enfants doivent encore mourir avant que mes collègues républicains sortent la tête du sable et réalisent que l’argent de la NRA ne vaut pas les dommages qui ont été causés à notre pays », a déclaré Rep. Jim McGovern, D-Mass.

Le principal sponsor de la mesure, Clyde, est membre du House Freedom Caucus ultra-conservateur et propriétaire d’un magasin d’armes à feu dans son district en Géorgie. Sa proposition d’annuler la règle de l’ATF a été présentée pour la première fois au Comité judiciaire de la Chambre fin mars pour un balisage. Mais les républicains de la Chambre ont reporté le débat sur la mesure après qu’un homme armé a utilisé une arme avec un renfort stabilisateur pour tuer trois enfants et trois adultes dans une école primaire de Nashville, Tennessee.

La semaine dernière, Clyde a affirmé que la direction du GOP avait empêché sa résolution d’atteindre le sol en guise de représailles pour son vote négatif sur un accord bipartisan visant à lever le plafond de la dette, ce que les dirigeants ont nié.

Le chef de la majorité à la Chambre, Steve Scalise, a déclaré que lui et le représentant Tom Emmer, le principal compteur de votes du GOP, avaient travaillé intensément pour assurer un soutien suffisant pour adopter la législation dans la Chambre étroitement divisée.

« Nous avons déplacé des gens chaque semaine sur ce projet de loi », a déclaré Scalise. « Cela n’a pas été facile. »

Farnoush Amiri et Lindsay Whitehurst, Associated Press