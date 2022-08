La bibliothèque publique de Princeton célèbre le mois d’inscription à la carte de bibliothèque en septembre – Shaw Local

La bibliothèque publique de Princeton célébrera septembre en tant que mois d’inscription à la carte de bibliothèque. Ce mois-ci, les bibliothèques du pays rappellent aux parents, aux soignants et aux étudiants que l’inscription à une carte de bibliothèque est la première étape sur la voie de la réussite scolaire et de l’apprentissage tout au long de la vie.

À la bibliothèque publique de Princeton, les usagers de tous âges peuvent accéder à des ressources éducatives, notamment l’utilisation d’ordinateurs internes, l’accès gratuit à Internet, des livres électroniques, une application mobile avec paiement en libre-service, le retrait des prêts dans le hall, des points d’accès pour la connectivité Internet à distance, la copie, la télécopie, l’impression. et transfert VHS vers DVD.

Les activités à la bibliothèque publique de Princeton comprennent une heure du conte préscolaire en personne et des résumés d’artisanat à 10h30 le mardi, un groupe de jardinage de 17h30 à 19h30 le jeudi 1er septembre, “Take and Make” – Apple Book Craft toute la journée le mardi 6 septembre, Barry Cloyd : guitar tribute to Jules Verne & HG Wells à 17h30 le mardi 3 septembre, Widmark Wednesday Movie à 17h30 le 14 septembre et une émission virtuelle : « A Conversation with Marlee Matlin : From Oscar to West Wing and Beyond » à 19 h le mercredi 14 septembre.

Les clients peuvent visiter le café de la bibliothèque publique de Princeton de 7h00 à 13h00.

Pour le mois d’inscription à la carte de bibliothèque, la bibliothèque organisera un tirage au sort de tous les nouveaux bénéficiaires de carte. Les clients peuvent obtenir une carte et courir la chance de gagner un prix.

Le tirage aura lieu le vendredi 30 septembre, avec une célébration de fin de mois comprenant des friandises et des boissons gratuites. Pour vous inscrire à une carte de bibliothèque ou pour en savoir plus sur les ressources et les programmes de la bibliothèque, visitez www.princetonpl.org