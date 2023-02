Kiara Advani, mariage et bidaai de Sidharth Malhotra : la mère et le frère de l’actrice deviennent émotifs ; la mariée heureuse et excitée s’effondre aussi [Exclusive]

Le couple le plus mignon de Bollywood Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont enfin mariés maintenant. Le couple Shershaah s’est marié le 7 février au palais Suryagarh de Jaisalmer au Rajasthan en présence d’amis proches et de membres de la famille. Apparemment, M. et Mme Malhotra ont emmené des pheras à un endroit nommé Bawri dans la luxueuse propriété avec une belle vue aérienne. Leur cérémonie de varmala a eu lieu dans la cour.

Nous avons mis la main sur des détails exclusifs du mariage qui vous enthousiasmeront. Une source a été citée par nous disant qu’il y avait une grande et grande fête qui s’est produite pendant les pheras. Le baraat n’était pas traditionnel, mais au lieu de cela, le ladka wala et le ladki walas dansaient leur cœur tout en s’amusant. La source a même révélé que les pheras de Sidharth et Kiara n’ont pas pris beaucoup de temps, mais ont été bouclées rapidement.

Selon notre source, le vidaai rasam a eu lieu selon les traditions punjabi et sindhi. La mère de Kiara, Genevieve Advani, et son frère Mishaal Advani sont devenus émotifs et ont commencé à pleurer lors de sa cérémonie de vidaal. La mariée Kiara qui était toute heureuse et excitée a aussi mal craqué. Peut-être que la mariée essayait de contrôler ses émotions, mais pendant la vidaai, elle a pleuré à tue-tête. Tout le monde est devenu émotif. Eh bien, la cérémonie du vidaai est terminée, mais d’autres célébrations battent leur plein.

Kiara Advani et Sidharth Malhotra auront une réception de mariage à Delhi le 9 février selon les rapports sur le portail des médias. Les deux ont commencé à se fréquenter depuis un certain temps maintenant et leur chimie à Shershaah a fait tomber les fans amoureux d’eux. Eh bien, Sidharth et Kiara partageront à nouveau l’espace de l’écran dans Adal Badal.