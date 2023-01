Kawakami: Kyle Shanahan et les 49ers pleurent une saison spéciale qui s’est terminée par une surcharge émotionnelle

PHILADELPHIE – Kyle Shanahan et ses joueurs semblaient avoir vieilli de quatre éons en quatre quarts dimanche, quand, finalement, la saison des quatre quarts des 49ers a pris fin sans pitié et misérable.

C’était trop à supporter, au moins pour une journée. Ce n’était qu’une surcharge émotionnelle – au moins un cadre essuyait sans vergogne des larmes dans le vestiaire, hochant tranquillement la tête avec respect envers ses joueurs.

Les 49ers étaient en colère contre le résultat et les circonstances. Ils étaient fiers de se battre tout au long de ce match, même s’ils étaient essentiellement sans quart-arrière pendant la majeure partie de la seconde mi-temps. Ils étaient frustrés d’en arriver là. Et ils pleuraient la fin de quelque chose de vraiment spécial – une équipe qui a surmonté les blessures de fin de saison de ses deux meilleurs QB et s’est quand même donné une réelle chance de remporter un championnat.

Jusqu’à dimanche, lorsque Brock Purdy et le remplaçant Josh Johnson, leurs troisième et quatrième QB, ont subi des blessures débilitantes, ce qui a transformé ce match de championnat NFC d’un affrontement titanesque contre les Eagles en une marche éliminatoire des 49ers. Vous pouvez gérer la perte de deux QB en une saison ? OK, que diriez-vous d’en perdre deux de plus dans le match de championnat de la conférence ? Impossible. Frustrant, furieusement impossible.

Les 49ers ne pouvaient pas lancer. Ils ne pouvaient pas courir contre une défense des Eagles qui savait qu’ils ne pouvaient pas lancer. Il n’y avait pas moyen de sortir. Ils ne pouvaient rien faire. Il y avait une grande attente avant ce match. Et puis il n’y a eu… que de la perte.

Après la défaite 31-7 au Lincoln Financial Field, les 49ers se sont réunis dans les vestiaires pour une dernière séance d’après-match. Mais c’était surtout silencieux. Que pouvez-vous dire lorsque vous perdez votre meilleure chance lors de votre sixième jeu offensif (c’est-à-dire lorsque Purdy a été frappé au poignet par Haason Reddick, secouant son coude) et que votre option, qu’est-ce que c’est, tombe sur le cinquième jeu du deuxième mi-temps (lorsque Johnson a été touché à la tête et a subi une commotion cérébrale) ? Purdy est revenu lorsque Johnson est sorti, mais il n’a lancé que deux courtes passes. Tout le reste devait être au sol. Aucune chance.

“Les gars sont plutôt bas là-dedans”, a déclaré Shanahan à propos du vestiaire des 49ers. “Nous étions vraiment excités pour aujourd’hui et nous voulions vraiment avoir l’opportunité de jouer contre cette équipe. (Les Eagles) ont bien joué, ils ont fait de bonnes choses. Mais j’aimerais avoir une meilleure opportunité qu’aujourd’hui.

Shanahan se battait pour garder son sang-froid tout au long de son presseur d’après-match, mais il était également clair qu’il n’allait pas cacher le mélange de douleur intense et de fierté qui le traversait à ce moment-là et probablement pendant des heures avant cela. Une équipe moindre aurait fait bien pire – la défense des 49ers n’a maintenu les Eagles qu’à une avance de 14-7 jusqu’à la fin de la première mi-temps, lorsqu’un échappé de Johnson a organisé un autre touché à Philadelphie. Mais c’était une grande partie de l’agonie: une équipe qui pouvait se battre comme ça sur la route contre les Eagles, tête de série, était vraiment assez bonne pour battre les Eagles et aurait pu gagner le Super Bowl en deux semaines … si les 49ers a eu un QB sain pendant la majeure partie de ce match.

Vous n’avez pas beaucoup d’occasions comme celle-ci. Les 49ers ont maintenant participé au match de championnat NFC lors de saisons consécutives et ont perdu les deux fois, de manière très différente. Ils sont également arrivés au Super Bowl après la saison 2019 et ont perdu dans des circonstances particulièrement douloureuses.

Mais celui-ci ? Avec Purdy jouant à un si haut niveau, c’était probablement la meilleure équipe de l’ère Shanahan/John Lynch. Les 49ers sont encore jeunes et pourraient être meilleurs dans les saisons à venir, mais rien ne le garantit. Il n’y a aucune garantie de quoi que ce soit, sauf qu’ils regarderont le Super Bowl à la télévision. Shanahan n’allait pas nier ce qu’il pensait : il pleurait déjà cette équipe et cette saison.

“Ouais, celui-ci était plus difficile”, a déclaré tranquillement Shanahan lorsqu’on lui a demandé de comparer cette défaite aux autres grands matchs. « Celui-ci était plus difficile. Celui-ci était beaucoup plus difficile, pensai-je.

Il y avait certainement des façons dont les 49ers auraient pu rester dans ce jeu plus longtemps qu’ils ne l’ont fait. Shanahan n’a pas réussi à lancer un drapeau de défi qui aurait pu empêcher un Eagles TD sur ce qui s’est avéré être une chute assez nette de Devonta Smith lors d’un quatrième essai. Mais c’était dans les premières minutes du match, et l’équipe de télévision n’a montré une rediffusion concluante que bien après que les Eagles se sont précipités vers la ligne et ont cassé le ballon. Et les 49ers auraient pu avoir quelqu’un d’autre que l’ailier rapproché Tyler Kroft essayant de bloquer Reddick sur le jeu quand Reddick a poignardé et frappé le bras de Purdy, mais c’était une passe de jeu, et ceux-ci sont généralement mis en place pour l’extrémité serrée à bloquer le rusher (pour donner au rusher l’impression que ça va être une course).

“Juste de la douleur, vraiment, partout”, a déclaré Purdy, décrivant ce qu’il a ressenti lorsqu’il a été touché, mais cela pourrait aussi bien être l’épitaphe des 49ers pour cette journée.

La deuxième estimation est inutile à ce stade. Les QB sont touchés tout le temps; ils n’ont pas toujours à quitter le jeu. Les 49ers ont eu quatre QB touchés à différents moments cette saison et ils ont eu quatre QB sortis – Trey Lance lors de la semaine 2, Jimmy Garoppolo lors de la semaine 13, puis Purdy et Johnson lors du match de championnat NFC. C’était un petit miracle qu’ils soient arrivés ici, bien sûr, ils ont remporté 12 matchs d’affilée, ont battu Seattle puis Dallas en séries éliminatoires et même sous Johnson, ils ont égalé le score, 7-7, au milieu du deuxième quart, sur une incroyable course de 23 verges de Christian McCaffrey.

“Notre défense les a maintenus à 14 en première mi-temps, avec deux revirements en attaque, donc le deuxième revirement en a obtenu (les Eagles un autre) sept (pour faire 21-7)”, a déclaré Shanahan. “Et puis ils étaient là-bas à peu près seuls en seconde période.”

La défense des 49ers a en fait maintenu les Eagles à seulement 269 verges et 3,8 verges par jeu, deux nombres exceptionnels étant donné que les Eagles ont eu 70 jeux contre seulement 45 pour l’attaque limitée des 49ers. Les 49ers n’ont gagné que 164 verges (leur plus bas de la saison de plus de 100 verges) et 3,4 verges par jeu. Mais encore une fois, la douleur réside dans la compréhension qu’il y avait tellement plus à accomplir pour cette équipe si les 49ers venaient de subir une blessure de moins. S’ils étaient une pire équipe, qui s’en soucierait?

« Qu’est-ce que ça fait de perdre un match de championnat NFC parce que je n’ai pas de quarterback ? Assez s—-y, pour être honnête », a déclaré Kittle.

McCaffrey, peut-être parce qu’il est relativement nouveau dans l’équipe, a offert un peu d’optimisme en plus de la frustration.

“Il y a une raison pour laquelle cette équipe a un tir chaque année”, a déclaré McCaffrey, qui a été acquis lors d’un échange de mi-saison mais s’est immédiatement intégré. « Je sais pourquoi maintenant. Le combat qui se déroule dans le vestiaire est incroyable. C’est dommage que ça se soit passé comme ça aujourd’hui, parce que j’ai l’impression que tous ces gars méritent une vraie chance. Nous faisons tous. Mais c’est un match difficile et parfois ça ne va pas dans votre sens.

Oui, les 49ers peuvent revenir à cette position la saison prochaine et la saison suivante et peut-être quelques autres par la suite. Purdy est établi comme leur partant probable au camp d’entraînement. Ils ont Lance comme remplaçant et concurrent potentiel. Ils peuvent et devraient probablement faire appel à un QB vétéran et, compte tenu de l’éruption de blessures à ce poste, que diriez-vous de cinq ou six autres QB?

Ils ont Nick Bosa, Fred Warner, Dre Greenlaw, Arik Armstead et Charvarius Ward tous sous contrat. Ils ont Trent Williams, Deebo Samuel, George Kittle, McCaffrey et d’autres. Ils ont Shanahan. Il devra probablement remplacer le coordinateur défensif DeMeco Ryans, qui semble sur le point d’obtenir un poste d’entraîneur-chef bientôt, mais Shanahan a été très doué pour choisir les DC. Pourtant, il pourrait y avoir des blessures clés la saison prochaine et la saison suivante. Peut-être que la chimie sera différente. Peut-être que certaines carrières prendront un tournant. Vous ne savez tout simplement pas.

“Je pensais juste à quel point c’est difficile, à quel point il faut chaque petite chose pour aligner la bonne façon de gagner, pour aller jusqu’au bout”, a déclaré Purdy lorsqu’on lui a demandé son état d’esprit quand il savait qu’il ne pouvait plus lancer. «Je repensais au début de cette saison, à ce qui s’était passé avec toutes les blessures et tout, puis nous avons chaud et nous gagnons des matchs et à quel point même ces matchs sont difficiles à gagner. La semaine dernière, comme c’était difficile de gagner. Vous arrivez dans un environnement comme celui-ci, enfermé et prêt à rouler, puis une blessure survient et la façon dont le jeu se déroule change totalement dans une direction différente.

«Je le veux pour ces gars-là, les gars plus âgés, plus que quiconque. En tant que recrue, vous pouvez dire que vous avez toute votre carrière. Mais ces gars-là m’ont dit qu’il est rare d’arriver ici. C’est dur, ce n’est pas facile. C’est donc plus pour ces gars-là.

Kittle, pour sa part, a dit franchement qu’il savait que cette équipe gagnerait à l’avenir. Ils sont bien construits. Ils ont un propriétaire et un front office qui ont montré qu’ils dépenseraient de l’argent et le feraient généralement judicieusement. Mais ce n’est pas ce qu’ils ressentaient tous dimanche soir.

“Ouais, c’est difficile d’en discuter”, a déclaré Bosa. « Quelques gars l’ont fait. Mais le truc avec la NFL, c’est qu’on n’a jamais le même groupe. Vous pourriez avoir les gars clés, mais c’est juste triste. Quand vous traversez tout cela et que ce groupe précis ne se réunit pas un autre jour, c’est ce qui rend les choses difficiles.

C’était une bénédiction appropriée pour cette défaite des 49ers et cette saison presque miraculeuse, qui signifiait autant que cela s’est produit et signifiait encore plus quand elle était terminée. Non pas parce qu’ils ont réalisé tout leur possible, mais parce qu’ils n’ont rien fait et ne pouvaient rien y faire.

(Photo : Bill Streicher / États-Unis aujourd’hui)