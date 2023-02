Karan Johar, Samantha et d’autres célébrités souhaitent Sidharth Malhotra, Kiara Advani

Les fans ne peuvent pas rester calmes alors que Kiara Advani et Sidharth Malhotra se sont mariés mardi. Le couple s’est rendu sur Instagram et a annoncé que leur “réservation permanente avait été effectuée” alors qu’ils s’étaient mariés au palais Suryagarh à Jaisalmer.

Kiara et Sidharth ont partagé leurs photos de mariage et ont écrit : « Ab humari permanent booking hogayi hai. Nous recherchons vos bénédictions et votre amour pour notre voyage à venir.





Les célébrités de Bollywood ont souhaité au couple sur les réseaux sociaux, Karan Johar est allé sur Instagram et a écrit un adorable message. Partageant leur photo, Karan a écrit: «Je l’ai rencontré il y a une décennie et demie…. Silencieux, fort et toujours aussi sensible…. Je l’ai rencontrée de nombreuses années après… silencieuse, forte et si sensible à parts égales… Puis ils se sont rencontrés et j’ai réalisé à ce moment-là que ces deux piliers de force et de dignité peuvent créer un lien irremplaçable et créer ensemble l’histoire d’amour la plus magique …. Les regarder est un conte de fées enraciné dans la tradition et la famille… Alors qu’ils échangeaient leurs vœux sur un mandap de mohabbat, tout le monde autour d’eux sentait le pouls… sentait l’énergie… Je me suis assis fier, ravi et débordant d’amour pour eux deux ! Je t’aime Sid…. Je t’aime Ki…. Qu’aujourd’hui soit votre éternité ……”





Des célébrités telles que Samantha Ruth Prabhu et Diana Penty ont félicité le couple dans la zone de commentaires. Angad Bedi a écrit : « Félicitations preeti et shershah !! Quel couple magnifique @kiaraaliaadvani @sidmalhotra. Sophie Choudhary a commenté : « Félicitations Mr & Mrs Malhotra… Vous êtes beaux ensemble ! Restez béni et amoureux pour toujours.

Le couple s’est marié selon les traditions hindoues avec le groupe baaja et baraat. La célèbre alliance Jea de Delhi était arrivée sur les lieux mardi. Sidharth a fait son entrée royale au mariage sur le ghodi traditionnel.





Plus tôt dans la journée, plusieurs visuels du lieu du mariage sont devenus viraux dans lesquels des hommes en tenues roses traditionnelles ont été vus tenant des chhatris floraux (parapluies décorés de fleurs). Karan Johar, Manish Malhotra, Shahid Kapoor, Juhi Chawla et Mira Rajput Kapoor faisaient partie des célébrités présentes au mariage de Sid-Kiara.

Le couple voulait un mariage privé et s’est assuré qu’aucune photo ou vidéo ne fuit du lieu. Les festivités de leur mariage ont commencé le week-end dernier avec les cérémonies haldi et mehendi. Une cérémonie de sangeet a eu lieu lundi. (Avec entrées de l’ANI)



