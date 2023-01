Kangana Ranaut répond au troll en disant que la collection du jour 1 de Pathaan est plus que les revenus à vie de Dhaakad

Avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham, Pathaan a pris un départ monstrueux au box-office en battant plusieurs records dans les deux jours suivant sa sortie en salles elle-même. L’acteur de Siddharth Anand est en passe de devenir l’un des plus gros blockbusters de l’histoire du cinéma hindi.

Le jeudi 26 janvier, Karan Johar a célébré le succès de Pathaan en disant “L’amour l’emporte pour toujours sur la haine!”. Le vendredi 27 janvier, Kangana Ranaut s’est penchée sur Karan en écrivant un fil de trois tweets qui commençait par “Tous ceux qui prétendent que Pathan est un triomphe de l’amour sur la haine, je suis d’accord mais dont l’amour sur la haine de qui?”.

Bientôt, elle a été bombardée par plusieurs trolls la qualifiant de jalouse de l’énorme succès du film. Lorsque l’un d’eux lui a répondu en hindi, “le film Dhakad de Kangana ji a gagné 55 lakh roupies le premier jour et la collection à vie 2,58 crores. Alors que le film Pathaan a gagné plus de 100 crores le premier jour. Ce n’est rien d’autre que de la frustration.”

L’actrice lui a riposté et a écrit en hindi : “Oui, Dhakad a été un flop historique, quand ai-je nié cela ? C’est le premier film à succès de SRK ji en dix ans, nous nous inspirons aussi de lui, j’espère que nous aurons aussi une chance similaire que l’Inde lui a donnée. Après tout cela, l’Inde est grande, elle est généreuse, Jai Shri Ram.

Haan ji Dhaakad bahut badi flop historique rahi hai, iss baat se maine kab mana kiya ? SRK ji ki dus saal mein yeh pehli film chali hai, hum bhi unse prerna lete hain, ummeed hai jaise Bharat ne unko mauka diya humko bhi milega, après tout yeh Bharat Mahan hai udar hai, Jai Shri Ram – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Lorsqu’un autre troll lui a répondu : “Le revenu d’une seule journée de Pathaan est supérieur à celui de votre vie”, Kangana lui a répondu et a écrit : “Je n’ai plus aucun revenu, j’ai mis ma maison dans mon bureau, tout ce que je possédais. sur une hypothèque juste pour faire un film qui célébrera la constitution de l’Inde et notre amour pour cette grande nation ».

Nimo bhai je n’ai plus aucun revenu, j’ai mis ma maison mon bureau tout ce que je possédais en hypothèque juste pour faire un film qui célébrera la constitution de l’Inde et notre amour pour cette grande nation… paise toh sabhi kama lete hain aisa koi hai jo aise udai ? – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 27 janvier 2023

Le prochain film de Kangana est le drame politique Emergency dans lequel on la verra incarner l’ancienne Premier ministre indienne Indira Gandhi. Mettant également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik, Shreyas Talpade, Milind Soman et Mahima Chaudhry, entre autres, le réalisateur Kangana Ranaut devrait sortir en salles le 20 octobre.

