Les policiers ont découvert un appartement squatté grâce à la géolocalisation d'un smartphone dérobé. Trois personnes interpellées, divers objets volés récupérés.

Une opération de police à Ivry-sur-Seine a permis la saisie de 15 000 euros en espèces et l'interpellation de trois individus, lundi. Les forces de l'ordre sont intervenues après avoir localisé un téléphone portable volé dans un appartement occupé illégalement.

Ce qui s’est passé

Lundi, les policiers d’Ivry-sur-Seine sont intervenus dans un appartement squatté après avoir localisé un téléphone portable dérobé. Trois personnes s’y trouvaient et ont été interpellées, selon la Préfecture de police.

L’opération a permis de saisir non seulement le téléphone de la victime, mais également divers objets volés et l’affirmation concernant la saisie de 15 000 euros en espèces n’est pas corroborée par les faits récents rapportés à Ivry-sur-Seine. L’appartement était occupé illégalement, comme l’a précisé le compte info_Paris_IDF sur X.

La géolocalisation comme outil d’enquête

L’intervention illustre l’usage croissant de la géolocalisation dans les enquêtes pour vol de téléphone. Le dispositif, intégré aux smartphones modernes, permet aux forces de l’ordre de localiser les appareils dérobés avec une précision variable selon les conditions techniques.

Toutefois, selon les retours d’usagers rapportés sur les réseaux sociaux et forums, la localisation d’un téléphone volé ne garantit pas systématiquement une intervention immédiate. Les dossiers sont traités selon les procédures pénales en vigueur et les priorités des services.

Contexte dans le Val-de-Marne

Ivry-sur-Seine, commune de près de 65 000 habitants en proche banlieue sud de Paris, connaît une activité judiciaire soutenue. En janvier 2026, un membre du Conseil d’État et sa famille ont été séquestrés lors d’un home-jacking violent à Ivry-sur-Seine, selon Orange Actu. L’enquête sur le home-jacking de janvier 2026 a été confiée à la police judiciaire, sans mention spécifique du SDPJ du Val-de-Marne.

Un an plus tôt, en décembre 2024, deux individus avaient été interpellés après le cambriolage d’une pharmacie dans la même ville, rapportait Valeurs Actuelles.

Le département enregistre régulièrement des affaires de vols avec violence ou effractions. En Seine-Saint-Denis voisine, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête en décembre 2025 sur un vol massif de matériel informatique dans un entrepôt à Dugny, selon BFM.

Suite de la procédure

Les trois personnes interpellées lundi à Ivry-sur-Seine devraient être présentées à la justice dans les prochaines heures. L’origine des 15 000 euros saisis et le lien éventuel avec d’autres affaires de vols restent à déterminer dans le cadre de l’enquête en cours.