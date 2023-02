Interview exclusive : Alan Shearer sur la promotion et la relégation

World Soccer Talk s’est entretenu avec la légende du football anglais Alan Shearer pour entendre ses réflexions sur la promotion et la relégation, et le rôle que cela joues dans le football mondial.

Le légendaire footballeur anglais Alan Shearer a tout vu. Depuis qu’il a été le meilleur buteur de tous les temps en Premier League, ainsi que sa carrière de joueur avec Southampton, Blackburn Rovers et Newcastle United, la légende a expérimenté tout ce que le jeu a à offrir. Et cela inclut l’agonie de la relégation lorsque son équipe de Newcastle qu’il dirigeait a abandonné la Premier League en 2009.

Pour une légende qui a connu l’amertume de la relégation, la promotion et la relégation est un élément fondamental du sport le plus populaire au monde. Avec elle vient une sombre réalité. Les meilleures équipes sont promues et les moins performantes sont éliminées.

Alan Shearer : Réflexions sur la promotion et la relégation

“Je pense qu’il doit y avoir cette peur de l’échec. je pense que [relegation] permet à tout le monde de continuer », a déclaré Shearer, s’adressant à World Soccer Talk. « L’excitation du succès, aussi.

“C’est l’une des grandes choses à propos de nos ligues et de la Premier League, c’est que si vous ne jouez pas bien, si vous ne faites pas les choses correctement, vous devez faire face aux conséquences. Et la relégation fait ça. Je pense que c’est extrêmement important.

« Vous avez besoin de concurrence. Quel est l’intérêt de l’avoir si vous n’êtes pas puni.

Réflexions de l’ancien défenseur de Chelsea Gary Cahill sur pro/rel

World Soccer Talk a également rencontré l’ancien défenseur de Chelsea Gary Cahill pour avoir son avis sur la promotion et la relégation.

“En tant que neutre ou d’un point de vue de fan, je pense [promotion and relegation] ajoute à l’excitation. Il y a toujours les affaires de fin de saison vers la fin. Il y a toujours de grands matchs importants, et des rebondissements.

“En fin de compte, c’est triste pour les équipes qui tombent, bien sûr, mais cela fait partie intégrante de l’Angleterre du football.

“Je vois ça en Amérique [with no promotion and relegation] c’est un peu étrange parce que j’ai grandi en Angleterre. La promotion et la relégation ont toujours été importantes.

“Dans le championnat, j’ai eu la chance de passer ma dernière année à Bournemouth où nous nous battions pour la promotion. Dès le début de la saison, c’était l’objectif principal du club de football. J’ai apprécié cela parce que cela m’a donné cette motivation et cette pression pour réaliser ce que vous voulez réaliser, pour gagner quelque chose.

Et maintenant qu’ils sont en Premier League, même s’ils ont du mal en ce moment, ils jouent là où ils veulent jouer grâce à la promotion.

Photo : IMAGO / Geoff Martin