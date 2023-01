Headspace Health étend ses services de soins en dehors des États-Unis

Entreprise de santé mentale numérique Headspace Health a annoncé mardi qu’il commencerait à offrir ses services de soins cliniques aux entreprises dont le siège social se trouve en dehors des États-Unis

La société de santé mentale numérique a déclaré qu’elle commencerait à proposer ses services de coaching, de thérapie et d’assistance aux employés en matière de santé comportementale en plus de ses offres de méditation et de pleine conscience aux entreprises du Royaume-Uni. Elle prévoit de s’étendre sur d’autres marchés internationaux cette année.

L’entreprise propose des produits de santé mentale et de pleine conscience, notamment du contenu autoguidé, du coaching textuel, des thérapies dispensées en personne ou virtuellement et de l’aide aux employés.

“Les gens connaissent et aiment Headspace, il crée donc une porte d’entrée accessible et engageante pour les personnes qui peuvent ensuite accéder à des niveaux de soins plus élevés en fonction des besoins. L’extension de cette capacité complète au Royaume-Uni constitue aujourd’hui une étape majeure dans notre parcours vers la transformation des soins de santé mentale en améliorer la santé et le bonheur du monde”, a déclaré le PDG Russell Glass dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Headspace Health a été formé grâce à la fusion de l’application de méditation Headspace et de la société de santé mentale Ginger en 2021. Depuis l’accord, la société fusionnée a récupéré deux autres startups axées sur la santé mentale pour renforcer ses capacités.

Au début de l’année dernière, la société a déclaré qu’elle avait a acheté Sayana, fabricant d’applications de suivi de la santé mentale et de sommeil activées par l’IA. En septembre, Headspace a annoncé l’acquisition de l’application Shine, une plateforme de bien-être mental axée sur des offres culturellement compétentes et inclusives.

“La plupart des acquisitions que nous avons faites, à la fois en tant qu’entité combinée et certaines de celles que nous avons faites séparément, correspondent à l’objectif de l’un ou l’autre contenu qui s’aligne sur notre mission principale et aide à augmenter notre portée à partir d’un auto- servir la perspective de la santé mentale, des capacités qui apportent de nouveaux niveaux de technologie – en particulier autour de l’IA, de la conversation et de la communauté – et ensuite du talent “, Leslie Witt, directrice des produits et de la conception de Headspace, a déclaré à MobiHealthNews peu de temps après l’annonce du dernier accord.

La santé mentale reste un domaine clinique populaire pour les startups de la santé numérique, apportant 2,1 milliards de dollars de financement l’année dernière. Cependant, selon le rapport d’investissement de Rock Health, le financement global a considérablement ralenti en 2022. Les experts disent qu’une plus grande consolidation pourrait arriver dans l’espace.

Un certain nombre d’entreprises de santé numérique ont également récemment poursuivi les licenciements. À la fin de l’année dernière, Headspace a confirmé avoir licencié 4% de ses effectifs, soit environ 50 employés. Le concurrent Calm a supprimé 20 % de ses effectifs en été.