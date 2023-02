Grèves du NHS: personne “à aucun niveau” du gouvernement n’est en pourparlers sur les salaires du NHS, selon Unite

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il n’y a personne “à aucun niveau” au sein du gouvernement qui soit impliqué dans les discussions sur les salaires du NHS alors que le service de santé fait face à ce qui devrait être la plus grande grève de son histoire, a déclaré un dirigeant syndical.

Des dizaines de milliers d’infirmières et d’ambulanciers en Angleterre devraient sortir lundi, les infirmières devant frapper à nouveau mardi et les ambulanciers et les gestionnaires d’appels retournant sur les lignes de piquetage vendredi.

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a été interrogée lors de l’émission Sunday With Laura Kuenssberg de la BBC si “à la veille de la plus grande grève sanitaire de l’histoire, il n’y a aucune conversation entre quiconque dans votre syndicat et quiconque parle au nom du gouvernement?”

Mme Graham a répondu: «Je peux vous dire catégoriquement que nous ne sommes en discussion à aucun niveau avec le gouvernement au sujet de la rémunération dans le NHS, et c’est une véritable abdication de responsabilité.

« Pourquoi Rishi Sunak ne vient-il pas à la table ? Au lieu de faire des sortes de conférences de presse sur d’autres choses, venez à la table et négociez – retroussez vos manches et négociez sur le salaire dans le NHS, c’est ce qu’il faut.

«Je peux vous dire catégoriquement qu’il n’y a eu aucune conversation sur la rémunération avec (le Premier ministre) Rishi Sunak ou (le secrétaire à la Santé) Steve Barclay à propos de ce différend, de quelque manière que ce soit.

« Ils ont dansé autour de leur sac à main, ils ont dansé sur les bords, mais ils ne parleront pas de salaire.

“Pour moi, c’est une abdication de responsabilité (car) le différend porte sur le salaire – alors comment peuvent-ils dire qu’ils sont en pourparlers?”

Ses commentaires interviennent après que les dirigeants infirmiers ont lancé un appel direct à M. Sunak pour qu’il intervienne dans leur différend salarial.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, le secrétaire général du Royal College of Nursing (RCN), Pat Cullen, a déclaré qu’une offre salariale “significative” du gouvernement pourrait encore éviter une grève.

Elle a fait une comparaison avec son action rapide pour limoger le président du Parti conservateur Nadhim Zahawi après qu’il a été reconnu coupable d’avoir enfreint le code ministériel en ce qui concerne ses affaires fiscales.

Elle a écrit: «Comme le montrent les changements rapides au sein du Cabinet le week-end dernier, vous pouvez prendre de grandes décisions à tout moment de la semaine dans l’intérêt d’un bon gouvernement.

«Je vous exhorte à utiliser ce week-end pour réinitialiser votre gouvernement aux yeux du public et démontrer qu’il est du côté du contribuable travailleur et décent.

“Il n’y a pas de moyen plus simple de démontrer cet engagement que de mettre fin rapidement à la grève des infirmières.”

Les négociations se poursuivant également en Écosse, Mme Cullen a averti M. Sunak que son gouvernement devenait “de plus en plus isolé”.

Lors des grèves en Angleterre lundi, Mme Cullen a ajouté: «Ce sera la plus grande journée d’action revendicative des 75 ans d’histoire du NHS.

“Le personnel infirmier trouve cela une prise de conscience qui donne à réfléchir à quel point ils ont été poussés à protéger les soins aux patients et à assurer un certain respect pour la profession infirmière.”

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré: «J’ai eu des entretiens constructifs avec les syndicats sur les salaires et l’abordabilité et je continue de les exhorter à annuler les grèves.

“Il est temps pour les syndicats de regarder vers l’avenir et d’engager un dialogue constructif sur le processus de l’organisme de révision des rémunérations pour l’année à venir.”

Il a ajouté: «Malgré les mesures d’urgence en place, les grèves des syndicats d’ambulance et d’infirmières cette semaine entraîneront inévitablement de nouveaux retards pour les patients qui font déjà face à des attentes plus longues en raison des arriérés de Covid.

«Nous avons donné la priorité à 250 millions de livres sterling de soutien le mois dernier pour une capacité supplémentaire dans les soins d’urgence et d’urgence, mais les grèves de cette semaine ne feront qu’augmenter les perturbations auxquelles sont confrontés les patients.

“Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a averti que si nous essayons de combattre l’inflation avec des augmentations de salaire élevées, cela ne fera qu’empirer et les gens ne s’en porteront pas mieux.

«Il est crucial que les gens continuent d’accéder aux services dont ils ont besoin – veuillez assister à vos rendez-vous, sauf indication contraire, utilisez le 999 en cas d’urgence potentiellement mortelle et utilisez les services en ligne NHS 111, votre médecin généraliste et votre pharmacie pour les besoins de santé non urgents.