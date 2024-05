Glen Powell est la dernière star à quitter la Californie alors que l’acteur de Top Gun déménage au Texas et qualifie Hollywood de « faux monde comme The Matrix »

Top Gun : La star de Maverick, Glen Powell, a révélé que Matthew McConaughey l’avait convaincu de quitter Tinseltown et de retourner dans sa ville natale d’Austin, au Texas, lors d’un entretien avec Le journaliste hollywoodien.

Comme beaucoup d’autres stars qui ont quitté la Californie, dont Mark Wahlberg, Amanda Seyfried, Julia Roberts, Nicole Kidman et Amanda Seyfried, l’acteur de 35 ans a révélé qu’il avait pris la décision de plus d’intimité et de se rapprocher de ses parents.

Le beau gosse d’Hollywood, qui a récemment joué dans la comédie romantique à succès Anybody but You aux côtés de Sydney Sweeney, a révélé qu’après 15 ans de vie dans la Cité des Anges, il avait enfin atteint un point dans sa carrière où il pouvait « quitter Hollywood ».

« C’est comme si j’avais gagné la possibilité de retourner dans ma famille », a admis l’ancien de Scream Queens.

Powell a ensuite révélé qu’après avoir vendu son terrain d’Hollywood Hills, il avait acheté un logement à seulement 30 minutes de sa mère, Cyndy Powell, et de son père, Glen Powell Sr., qu’il envisage d’appeler « chez lui ».

Tout en détaillant ce qui l’a poussé à faire ses valises et à retourner dans le Lone Star State après plus d’une décennie d’absence, Powell a rappelé une conversation passionnante avec McConaughey, qui a déménagé sa famille de Malibu au Texas en 2014.

« Il dit : « Hollywood est la Matrice, mec. Vous branchez et tout est un faux monde », se souvient Powell. « Il dit: « Ensuite, je vais à Austin et je me débranche. Tout est réel. Ce sont mes amis, c’est ma famille, mes actions comptent là-bas. » Et il a raison. Si vous êtes ici, que vous vivez tout le temps dans la Matrice, il n’y a pas de séparation entre ces mondes.

L’acteur a poursuivi : « Et pour moi, surtout à mesure que mes parents vieillissent et que ma nièce et mon neveu grandissent, je veux une séparation de ces mondes. »

En fin de compte, il espère échapper au « sentiment d’aquarium » des téléphones-appareils photo pointés sur lui partout, tout en continuant à entretenir son amour des tournées de presse, en participant à des talk-shows de fin de soirée et en signant des autographes.

De plus, après trop de contacts avec des opportunistes, l’acteur admet qu’il veut juste être aussi « proche que possible » de ses proches.

Powell prévoit également de terminer ses études à l’Université du Texas.

« Je pense que c’est vraiment important pour ma mère et c’est plus une question d’émotion pour moi », a-t-il expliqué en expliquant pourquoi, à ce stade de sa carrière, il retourne à l’école. « En plus, je suis si proche que je peux le goûter. »

Tout en cédant sa propriété à Los Angeles, Powell envisage de conserver sa place à Tribeca.

Powell a d’abord déménagé en Californie, après avoir terminé sa première année d’université.

Il a réussi à vivre sans loyer avec un ami de son oncle, en échange de la conduite du fils du couple et de l’entraînement de ses équipes sportives.

Lorsque le couple a décidé de se séparer, il a été contraint d’emménager dans « le garage de quelqu’un dans un quartier miteux de Van Nuys », selon THR.

« C’était toutes ces choses clichées où, par exemple, ils trouvaient un corps à un pâté de maisons et ensuite vous rentriez à la maison avec vos pneus crevés », se souvient-il.

À un moment donné, il a même vécu avec la star de Glee, Chord Overstreet, qui a été son colocataire pendant des années.

Quant à savoir si la star se considère comme le prochain Tom Cruise, Powell a déclaré avec insistance qu' »il n’y aura jamais d’autre Tom Cruise ».

« C’est une carrière singulière dans un moment singulier, mais aussi les stars de cinéma des années 80, 90 et du début des années 2000, celles-là ne seront jamais recréées », a-t-il déclaré à propos de son coéquipier de Top Gun : Maverick, qui est devenu un ami. et mentor.

À l’heure actuelle, il continue d’être stratégique quant aux rôles qu’il assume, notant qu’il a transmis le redémarrage de Bourne Identity et le prochain renouveau de Jurassic Park d’Universal.

« Jurassic est l’un de mes films préférés. C’est une des choses que j’ai voulu faire toute ma vie. Je ne fais pas ce film parce que j’ai lu le scénario et je me suis immédiatement dit que ma présence dans ce film ne l’aidait pas », a-t-il expliqué. « Et le scénario est génial. Le film va tuer un putain de roi.

L’artiste a ajouté : « Il ne s’agit pas de ça. Il s’agit de choisir où vous allez rendre un public heureux et où vous allez vous rendre heureux.

Au cours de l’interview avec THR, Powell a également rappelé avoir dû attendre deux ans pour que son film, Top Gun : Maverick, sorte en salles en raison de la pandémie de COVID-10.

« Je n’avais jamais gagné beaucoup d’argent avec un film, y compris Top Gun, et j’épuisais mon compte bancaire à un point tel que mon comptable me disait : ‘Cette pandémie ne peut pas durer très longtemps' », se souvient-il.

En attendant la sortie du film, le média a noté que Powell avait adapté un article du Texas Montly sur « un professeur aux manières douces qui se fait passer pour un faux tueur à gages », qu’il a vendu à « Netflix pour un montant de 20 millions de dollars ».

Le prochain film, dont Powell a co-écrit le scénario, sortira sur le géant du streaming le 7 juin 2024.