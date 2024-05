Furiosa gagne 3,5 millions de dollars lors des avant-premières de jeudi

En témoigne : « Furiosa : A Mad Max Saga » part en course au box-office ce week-end de vacances.

Le préquel classé R de « Mad Max : Fury Road » du réalisateur George Miller a rapporté jusqu’à présent 3,5 millions de dollars en avant-premières. Le film d’action de Warner Bros. devrait rapporter entre 40 et 45 millions de dollars sur les quatre jours du week-end du Memorial Day, soit à peu près le même montant que « Fury Road » sur trois jours en 2015.

« Fury Road », qui mettait en vedette Tom Hardy dans le rôle du guerrier des terres désolées Max Rockatansky et présentait Charlize Theron dans le rôle du pilote dur à cuire Imperator Furiosa, a ouvert avec 45,4 millions de dollars après 3,7 millions de dollars dans les avant-premières de jeudi.

« Furiosa » remonte le temps et met en vedette Anya Taylor-Joy dans le rôle d’une version plus jeune du personnage de Theron. Cela montre comment elle est devenue une tireuse d’élite intrépide travaillant pour le maléfique Immortan Joe et ses War Boys, vu plus tard dans « Fury Road ». Chris Hemsworth incarne également Dementus, le chef d’une meute de guerriers motards.

Après les débuts du film à Cannes, les critiques ont été plutôt positives, mais il sera difficile de reproduire le succès de « Fury Road ». Le prédécesseur a rapporté 380 millions de dollars dans le monde et est considéré comme l’un des meilleurs films d’action de la décennie, voire de tous les temps. Il a remporté 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur, et en a remporté six pour la conception des costumes, le montage, la conception du maquillage et de la coiffure, la conception de la production, le montage sonore et le mixage sonore. « Furiosa » a coûté 168 millions de dollars à produire, plus les coûts de marketing, il devra donc faire le plein au box-office international pour réussir.

Le film d’animation « The Garfield Movie » de Sony et Alcon sera également ouvert ce week-end, avec Chris Pratt dans le rôle du chat tigré orange. Il devrait ouvrir en deuxième position avec 30 à 35 millions de dollars, et il a rapporté 1,925 dollars en avant-premières. Le gagnant du box-office de la semaine dernière, « IF » de John Krasinkski avec Ryan Reynolds, devrait rapporter entre 15 et 17 millions de dollars au cours de sa deuxième semaine.

