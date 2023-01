Fukrey 3 : Ali Fazal brise le silence sur son absence du troisième volet de la franchise à succès ; dit, 'Zafar ko kabhi kabhi...'

Il y a quelques jours, l’affiche du très attendu Fukrey 3 a été dévoilée et l’acteur Ali Fazal a disparu. Farhan Akhtar d’Excel Entertainment a laissé tomber la nouvelle affiche annonçant la date de sortie de la franchise à succès. A l’affiche tous les personnages de la comédie dramatique étaient présents mais Ali Fazal qui jouait un rôle important n’était pas présent. Cela a piqué la curiosité des fans en demandant aux créateurs de clarifier la séparation des acteurs. Cependant, l’acteur lui-même a publié une déclaration révélant pourquoi il s’est retiré du troisième chapitre de Fukrey.

Ali Fazal a essayé le rôle de Zafar dans la série Fukrey. Il était le quatrième membre du gang de garçons comprenant Pulkit Samrat, Varun Sharma et Manjot Singh. Les trois autres personnages de Fukra ont été vus sur l’affiche aux côtés de Bholi Panjaban alias Richa Chadha et Panditji alias Pankaj Tripathi. Ali Fazal, qui a disparu, a révélé qu’il avait un autre projet tout aussi important en conflit avec Fukrey 3.

Pour en choisir un, il s’était retiré de la comédie dramatique à succès. Le projet pour lequel l’acteur s’est séparé de l’équipe est la troisième saison de la populaire série Mirzapur qui devrait également sortir cette année. Dans la déclaration, Fazal s’est d’abord excusé auprès de ses fans et de son public en confirmant que Zafar restera absent de Fukrey 3. Il a expliqué que Zafar devait parfois transformer Guddu (son personnage de Mirzapur) également et ces deux univers se chevauchent parfois. “Désolé saathiyon, iss baari nahi ! Zafar bhai ko kabhi kabhi Guddu bhaiya bhi banna padhta hai”, indique le communiqué.

Il a en outre ajouté Une fois un fukra toujours un fukra donc il sera là mais ne viendra pas à l’écran pour la troisième sortie des Fukras, Bholi et Panditji. Il souhaitait faire partie du troisième volet, mais en raison du temps et des horaires, il a dû refuser le projet. Il a en outre fait allusion à une quatrième partie de Fukrey en déclarant qu’il serait de retour plus tôt dans le futur à un moment donné. Il a ajouté que Zafar serait de retour après un petit détour pour vous divertir. Eh bien, cela signifie-t-il que Fukrey 4 est déjà annoncé avant la sortie de Fukrey 3 ?

Fukrey 3 est un chapitre étendu de la série comique Fukrey sortie en 2013 tandis que le deuxième volet est sorti en 2017. Il est réalisé par Mrighdeep Singh Lamba et produit par Farhan Akhtar sous la bannière Excel Entertainment. Il met en vedette Pulkit Samrat, Varun Sharma, Richa Chadha, Manjot Singh et Pankaj Tripathi. Fukrey 3 sortira en salles le 7 septembre 2023.