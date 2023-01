France : Davantage de femmes et d’enfants renvoyés des camps de l’EI en Syrie

Les rapatriés avaient auparavant été détenus dans un camp tentaculaire, misérable et anarchique dans le nord-est de la Syrie qui abrite des dizaines de milliers de femmes et d’enfants, selon les autorités kurdes de la région.

La France a vu plus de ses citoyens rejoindre l’EI en Syrie que tout autre pays européen, et s’est particulièrement méfiée de leur retour.

Les autorités ont insisté pour rapatrier les citoyens et leurs enfants au cas par cas, une procédure longue et lourde qui a été critiquée à plusieurs reprises par les groupes de défense des droits de l’homme. Les autorités françaises ont également insisté pour que les adultes, hommes et femmes qui ont combattu avec l’EI, soient poursuivis dans le pays où ils ont commis des crimes.

Après la montée de l’EI en 2014 et sa déclaration d’un soi-disant califat islamique dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak, des milliers d’hommes et de femmes sont venus du monde entier pour rejoindre le groupe extrémiste. L’EI a perdu la dernière bande de terre qu’il contrôlait autrefois dans l’est de la Syrie en mars 2019, mais depuis lors, ses cellules dormantes ont été accusées d’attaques meurtrières en Syrie et en Irak.