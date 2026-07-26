Forbach : l’arbitre Mathilde Demoncay blessée lors de Metz – Fortuna Sittard

Projetée au sol pendant une échauffourée lors d'un match amical le 25 juillet, l'arbitre a subi une commotion cérébrale et n'a pu diriger la seconde période

Le 25 juillet 2026, une échauffourée éclate à la 40e minute du match amical Metz - Fortuna Sittard au stade du Schlossberg à Forbach

Le match de préparation entre le FC Metz et le Fortuna Sittard, disputé au stade du Schlossberg à Forbach le 25 juillet 2026, a basculé à la 40e minute. Une altercation entre joueurs a dégénéré en échauffourée, projetant violemment l'arbitre centrale au sol. Victime d'une commotion cérébrale, Mathilde Demoncay a dû céder sa place à la pause.

Le terrain du stade du Schlossberg à Forbach a été le théâtre d’un incident rare le 25 juillet 2026. Vers la 40e minute du match amical opposant le FC Metz au club néerlandais du Fortuna Sittard, une simple faute sur l’attaquant Lequincio Zeefuik a déclenché une réaction en chaîne. Selon Goal.com, un tirage de maillot a d’abord provoqué des tensions, puis une échauffourée a rapidement éclaté entre plusieurs joueurs des deux équipes.

L’arbitre centrale, Mathilde Demoncay, arbitre fédérale féminine 2 selon la Fédération Française de Football, s’est interposée pour séparer les protagonistes. Dans la confusion, elle a été involontairement projetée au sol avec violence. La chute, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, a immédiatement suscité l’inquiétude. Mathilde Demoncay est restée plusieurs secondes à terre avant de se relever, visiblement sonnée.

Une commotion cérébrale diagnostiquée

Après les premiers soins, l’arbitre a pu reprendre sa place jusqu’à la mi-temps. Mais les signes de commotion cérébrale se sont confirmés pendant la pause, rapporte Goal.com. Mathilde Demoncay a été contrainte de renoncer à diriger la seconde période. L’incident a obligé le corps arbitral à s’organiser dans l’urgence.

Une des arbitres assistantes a pris le sifflet pour la reprise. Mais pour compléter le trio nécessaire au bon déroulement du match, les organisateurs ont dû improviser : un spectateur présent dans les tribunes, lui-même arbitre amateur, a été sollicité pour officier comme assistant sur la touche, selon Goal.com. Cette solution de fortune a permis au match de se poursuivre dans des conditions réglementaires.

Metz s’impose malgré l’incident

Malgré ce coup d’arrêt, la rencontre est allée à son terme. Le FC Metz a finalement remporté ce match amical sur le score de 3-1, comme le confirme le Républicain Lorrain. Pour les Grenats, cette victoire s’inscrit dans une série de matchs de préparation avant la reprise du championnat. Mais l’incident a largement éclipsé le résultat sportif dans les réactions d’après-match.

Les images de la chute de l’arbitre ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux messages de soutien envers Mathilde Demoncay. Aucune sanction disciplinaire n’a été évoquée à ce stade, l’échauffourée étant le résultat d’une escalade involontaire plutôt qu’un geste délibéré contre l’arbitre.

Contexte dans la Moselle

Le FC Metz, club phare du département, dispute régulièrement ses matchs de préparation dans les stades mosellans. Forbach, commune de près de 20 000 habitants située à une vingtaine de kilomètres à l’est de Metz, accueille régulièrement des rencontres amicales dans son stade du Schlossberg. La Moselle compte une tradition footballistique forte, avec plusieurs clubs amateurs et une base de supporters fidèles.

L’arbitrage féminin monte en puissance en Lorraine comme dans l’ensemble du territoire, avec des arbitres comme Mathilde Demoncay qui officient sur des matchs de niveau départemental et régional. Les incidents physiques impliquant des arbitres restent rares dans les matchs amicaux, généralement moins tendus que les rencontres officielles.

Prochaines étapes

L’état de santé de Mathilde Demoncay n’a pas été détaillé publiquement au-delà du diagnostic de commotion cérébrale. Le protocole médical habituel pour ce type de traumatisme impose plusieurs jours de repos et un suivi avant une éventuelle reprise de l’arbitrage. Le FC Metz poursuit quant à lui sa préparation avec de nouveaux matchs amicaux programmés avant la reprise du championnat.