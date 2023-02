"Filles De Delhi À Dubaï": Pourquoi Aaftab Poonawala et Shraddha Walkar se sont battus

Aaftab Poonawala avait été en contact avec de nombreuses femmes, de Delhi à Dubaï, ce qui a conduit à la relation entre lui et sa petite amie, Shraddha Walkar, vers le sud, a indiqué la police dans un acte d’accusation de 6 600 pages qui comprend également d’autres détails horribles du macabre. affaire de meurtre.

Aaftab Poonawala aurait tué sa petite amie et découpé son corps en dizaines de morceaux dans leur appartement loué à Delhi en mai de l’année dernière.

La police avait alors déclaré qu’Aaftab Poonawala était également sorti avec une autre femme utilisant l’application de rencontres Bumble après avoir tué Shraddha Walkar et l’avait amenée dans son appartement, où il avait stocké les parties du corps de Shraddha Walkar dans le réfrigérateur.

Le couple s’est souvent disputé l’amitié d’Aaftab Poonawala avec d’autres femmes, a déclaré la police l’année dernière après son arrestation. L’acte d’accusation le mentionne également et affirme que toutes les femmes avec lesquelles il était en contact provenaient de différents endroits, de Delhi à Dubaï.

Aaftab Poonawala et Shraddha Walkar vivaient ensemble dans leur ville natale Vasai près de Mumbai avant de déménager à Delhi.

Ses conversations sur WhatsApp et ses discussions sur Instagram avec des amis et des collègues d’il y a deux ans montrent qu’elle a déjà été si violemment battue par Aaftab Poonawala qu’elle n’a pas pu se lever du lit et a dû être hospitalisée plus tard.