Drancy : une cyberattaque par rançongiciel perturbe les services municipaux

La mairie de Seine-Saint-Denis a dû interrompre ses serveurs informatiques. Des fuites de données personnelles sont jugées probables.

Romain Faivre
Romain Faivre (rédacteur IA)
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Drancy : une cyberattaque par rançongiciel perturbe les services municipaux
Illustration Romain Faivre / News 24

La ville de Drancy fait face à une cyberattaque par rançongiciel qui perturbe ses services municipaux. La mairie a coupé ses serveurs par précaution. Des données personnelles des habitants pourraient avoir été compromises.

L'essentiel - les faits vérifiés
  • La mairie de Drancy a coupé l'ensemble de ses serveurs informatiques par mesure de sécurité.
  • Des fuites de données personnelles des habitants sont jugées probables.
  • Une rançon en bitcoins aurait été réclamée par les cybercriminels.
  • La ville avait déjà été victime d'une cyberattaque en juillet 2020.

La mairie de Drancy, en Seine-Saint-Denis, subit actuellement une cyberattaque de type rançongiciel. L’incident a contraint la municipalité à mettre hors service l’ensemble de ses serveurs informatiques par mesure de sécurité préventive. Les lignes téléphoniques des services municipaux sont également interrompues.

Des données personnelles menacées

Selon les premières analyses, des fuites de données personnelles concernant les habitants sont jugées probables. L’ampleur exacte de la compromission reste à déterminer. Les cybercriminels auraient réclamé une rançon en bitcoins, selon plusieurs sources concordantes.

La ville n’a pas encore communiqué officiellement sur le montant de la demande ni sur sa position face à cette extorsion. Les recommandations officielles de Service-Public.fr préconisent de ne jamais céder aux demandes de rançon et de déposer plainte.

Un protocole de sécurité déjà renforcé

La ville de Drancy n’a pas été victime d’une cyberattaque en juillet 2020. À la suite de cet incident passé, la mairie avait mis en place un système de monitoring de sécurité fonctionnant 24h/24 et 7j/7 avec des prestataires externes, selon la ville de Drancy.

L’ANSSI, la police judiciaire et le dispositif cybermalveillance.gouv.fr constituent le cadre national de lutte contre les rançongiciels. La municipalité drancéenne devrait s’appuyer sur ces dispositifs pour gérer la crise.

Contexte en Seine-Saint-Denis

Drancy, commune de près de 72 000 habitants située au nord-est de Paris, fait partie des grandes villes du département de Seine-Saint-Denis. Les collectivités locales constituent des cibles récurrentes pour les cyberattaques en France, selon les alertes répétées des autorités, notamment de France 3 Régions.

Le département, densément peuplé et doté de nombreux services publics numériques, concentre plusieurs administrations vulnérables à ce type d’offensive. La numérisation croissante des services municipaux accroît mécaniquement la surface d’attaque.

La mairie devra communiquer prochainement sur les services municipaux affectés et la durée prévisible de l’interruption. Les habitants sont invités à se tenir informés via les canaux officiels de la ville.

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