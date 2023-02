Deux événements de maîtres jardiniers prévus pour Sterling et Dixon – Shaw Local

STERLING – Une session sur la compréhension des plantes et de leurs toxines et une autre qui examine le jardinage d’un point de vue littéraire figurent sur le calendrier des maîtres jardiniers de l’Université de l’Illinois pour les événements à venir à Sterling et Dixon.

Le premier s’intitule “J’ai bu quoi ?” et examine les plantes qui pourraient constituer un danger pour la famille ou les animaux de compagnie dans un cadre familial. Il sera 10 h samedi au bureau de Whiteside Extension, 12923 Lawrence Road à Sterling. Inscrivez-vous en ligne sur : go.illinois.edu/whitesidesaturdaysou en composant le (815) 632-3611.

Un atelier “Ready, Set, Grow” aura lieu à 8h30 le samedi 18 mars au Loveland Community Building, 513 W. Second St., Dixon. Cindy Crosby examinera le jardinage à travers l’objectif de la série mystère d’Agatha Christie, du jardin d’herbes aromatiques médiéval de frère Cadfael au jardin de Michael Pollan dans “Second Nature”.

Les séances en petits groupes se concentreront sur la culture de la vigne, les jardins féeriques naturels, la gestion des arbres, les sanctuaires de colibris, les vergers de basse-cour, la journalisation naturaliste et la culture de légumes au fil des saisons.

Le deuxième programme coûte 25 $. L’inscription doit être complétée avant le 10 mars à go.illinois.edu/ReadySetGrow.