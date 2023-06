Des moustiques à Marseille testés positifs pour le virus du Nil occidental – Shaw Local

Le département de la santé du comté de La Salle a confirmé que les moustiques de Marseille étaient positifs pour le virus du Nil occidental.

Les moustiques ont été collectés le 2 juin et le personnel de santé environnementale a effectué le test sur les moustiques au département de la santé.

Il s’agit de la première activité documentée du virus du Nil occidental dans le comté de La Salle cette année.

« C’est la période de l’année où nous nous attendons à voir l’activité du virus du Nil occidental augmenter », a déclaré Jennifer Osborn, directrice de la santé environnementale. « Les moustiques resteront actifs jusqu’au premier gel dur, il est donc important que chacun prenne des précautions pour se protéger des moustiques et des virus qu’ils véhiculent. »

Par temps chaud et sec, les moustiques porteurs du Nil occidental se reproduisent dans l’eau stagnante et se multiplient rapidement, a déclaré Osborn.

« La meilleure façon de vous protéger contre la maladie est de porter un insectifuge, en particulier le soir, et de vous débarrasser de toute eau stagnante autour de votre maison pour réduire le nombre de moustiques », a déclaré Osborn.

Le virus du Nil occidental se transmet par la piqûre d’un moustique domestique, qui a contracté le virus en se nourrissant d’un oiseau infecté. Les symptômes courants comprennent la fièvre, les nausées, les maux de tête et les douleurs musculaires. Les symptômes peuvent durer de quelques jours à quelques semaines. Quatre personnes sur cinq atteintes du virus du Nil occidental ne présenteront aucun symptôme. Dans de rares cas, une maladie grave, notamment une méningite et une encéphalite, voire la mort, peut survenir. Les personnes de plus de 60 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de contracter une maladie grave causée par le virus du Nil occidental.

La surveillance du virus du Nil occidental comprend des tests en laboratoire pour les lots de moustiques, les corbeaux morts, les geais bleus et les rouges-gorges, ainsi que des tests sur les humains présentant des symptômes de type virus du Nil occidental. Les personnes qui observent un corbeau, un geai bleu ou un rouge-gorge malade ou mourant doivent contacter le service de santé, qui déterminera si l’oiseau sera ramassé pour des tests.

Les précautions comprennent la pratique des trois r – réduire, repousser et signaler.

Les résidents doivent s’assurer que les portes et les fenêtres ont des moustiquaires bien ajustées et réparer les moustiquaires qui ont des déchirures ou d’autres ouvertures. Essayez de garder les portes et les fenêtres fermées. Éliminez ou rafraîchissez chaque semaine toutes les sources d’eau stagnante où les moustiques peuvent se reproduire, y compris l’eau des bains d’oiseaux, des étangs, des pots de fleurs, des bols pour animaux de compagnie, des gouttières bouchées, des pataugeoires, des vieux pneus et de tout autre récipient.

Les résidents doivent porter des chaussures et des chaussettes, des pantalons longs et des chemises à manches longues de couleur claire et appliquer un insectifuge enregistré par l’EPA contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné ou IR 3535, lorsqu’ils sont à l’extérieur. Consulter un médecin avant d’utiliser des répulsifs sur les nourrissons.

Les résidents doivent également signaler les endroits où il y a de l’eau stagnante pendant plus d’une semaine, comme les fossés en bordure de route, les cours inondées, les vieux pneus, les piscines stagnantes et les endroits similaires qui peuvent produire des moustiques. Le service de santé local ou le gouvernement de la ville peut être en mesure d’ajouter un larvicide à l’eau, ce qui tuera toutes les larves de moustiques.

Aller à www.lasallecountyil.gov pour plus d’informations sur le virus du Nil occidental dans le comté de La Salle.