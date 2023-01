Des dauphins dans la rivière de New York pour la première fois en 5 ans

Les dauphins reviennent à la nage vers la rivière Bronx à New York pour la première fois depuis plus de cinq ans.

Lundi, une paire de dauphins a été aperçue dans la rivière, qui traverse le sud-est de New York, selon le département des parcs et des loisirs de la ville de New York. Le département a publié sur Twitter une vidéo des cétacés flottant dans l’eau à Starlight Park.

« C’est vrai, des dauphins ont été aperçus dans la rivière Bronx cette semaine ! » écrit le département. “C’est une excellente nouvelle. Cela montre que les efforts déployés depuis des décennies pour restaurer la rivière en tant qu’habitat sain fonctionnent. Nous pensons que ces dauphins se sont naturellement dirigés vers la rivière à la recherche de poissons.”

Le département a encouragé les New-Yorkais à “accueillir ces dauphins dans le Boogie Down”.

Mais malgré la tentation de voir de plus près les animaux aquatiques, le département a également conseillé aux spectateurs de “s’assurer qu’ils sont à l’aise pendant leur visite en leur laissant de l’espace et en ne les dérangeant pas”.

C’est la première fois que des dauphins sont vus dans la rivière Bronx depuis 2017, a déclaré le département à CNN par e-mail. Des dauphins ont été repérés dans l’East River pas plus tard que l’année dernière.

Le département a expliqué qu’il réapprovisionne la rivière en gaspareau et autres poissons, ce qui a probablement attiré les dauphins.

La Bronx River Alliance, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour protéger et restaurer la rivière, a également confirmé les observations sur les réseaux sociaux.

“Il semble y avoir plus de gousses de dauphins nageant près du port de NY !” a écrit l’association. “Nous ne savons pas pourquoi, mais les autorités enquêtent davantage sur leur présence et nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d’informations.”

Selon la National Oceanic and Atmospheric Agency, les grands dauphins se trouvent au large des côtes ouest et est, ainsi que dans le golfe du Mexique et dans les Caraïbes. Les espèces sont protégées dans tout le pays en vertu de la loi sur la protection des mammifères marins, qui interdit de nourrir ou de harceler les animaux. Ils ont fait face à un déclin de leur population en raison de la destruction de leur habitat, de la pollution et de l’enchevêtrement avec des engins de pêche.