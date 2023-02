Des cartes, des photos et des vidéos montrent la destruction du tremblement de terre en Syrie et en Turquie

Des photos et des vidéos de Turquie, de Syrie et du Liban montrent des dégâts importants loin de l’épicentre dans la province de Kahramanmaras, au nord de Gaziantep. Le séisme de magnitude 7,8 et une série de répliques ont été parmi les plus importants jamais enregistrés dans la ceinture sujette aux tremblements de terre connue sous le nom de faille anatolienne.