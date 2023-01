Deepika Padukone rend visite à Gaiety Galaxy pour regarder Pathaan avec le public, les fans crient le nom de Shah Rukh Khan

Pathaan, avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham dans les rôles principaux, est une force imparable au box-office, collectant plus de Rs 400 crore brut dans le monde entier dans les quatre jours suivant sa sortie en salles le 25 janvier. L’acteur dirigé par Siddharth Anand se déroule dans des salles de cinéma bondées dans des cinémas du monde entier.

Célébrant le succès du film, Deepika a visité l’emblématique théâtre Gaiety Galaxy à Mumbai pour voir les réactions du public en direct au film. Elle a été vue portant un sweat à capuche noir et un pantalon noir avec un masque noir alors qu’elle arrivait dans sa voiture Mercedes noire au théâtre de Bandra.

Alors que Deepika sortait de son luxueux véhicule, les fans pouvaient être entendus crier le nom de Shah Rukh Khan dans le clip. La vidéo, partagée par le célèbre paparazzi Viral Bhayani, est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Ses fans ont laissé tomber des cœurs rouges et des emojis de feu dans la section des commentaires.





Deepika joue un agent de l’ISI nommé Rubina Mohsin alias Rubai dans l’acteur récemment sorti, qui est sa deuxième collaboration avec le cinéaste Siddharth Anand et sa quatrième collaboration avec Shah Rukh Khan. Elle a fait ses débuts aux côtés de SRK dans le drame romantique fantastique de Farah Khan Om Shanti Om en 2007 et son deuxième film à Bollywood était Bachna Ae Haseeno d’Anand en 2008.

Après Om Shanti Om, Deepika a été vue avec Shah Rukh dans la comédie d’action romantique de Rohit Shetty Chennai Express en 2013 et la comédie d’action de Farah Khan Happy New Year en 2014. L’actrice devrait retrouver Anand pour son prochain film intitulé Fighter, qui devrait sortir en salles le 25 janvier 2024, et la verra partager l’espace d’écran avec Hrithik Roshan pour la première fois sur grand écran.

