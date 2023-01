De 90 secondes à minuit : l’horloge de la fin du monde avance de 10 secondes

WASHINGTON –

Les scientifiques atomiques ont réglé l’horloge de la fin du monde plus près que jamais de minuit mardi, affirmant que les menaces de guerre nucléaire, de maladie et de volatilité climatique ont été exacerbées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, exposant l’humanité à un plus grand risque d’anéantissement.

L'”horloge de la fin du monde”, créée par le Bulletin of the Atomic Scientists pour illustrer à quel point l’humanité est proche de la fin du monde, a déplacé son “heure” en 2023 à 90 secondes de minuit, soit 10 secondes plus près qu’elle ne l’a été pour le trois dernières années.

Minuit sur cette horloge marque le point théorique de l’anéantissement. Les aiguilles de l’horloge sont rapprochées ou éloignées de minuit en fonction de la lecture par les scientifiques des menaces existentielles à un moment donné.

La nouvelle époque reflète un monde dans lequel l’invasion de l’Ukraine par la Russie a ravivé les craintes d’une guerre nucléaire.

“Les menaces à peine voilées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires rappellent au monde que l’escalade du conflit par accident, intention ou erreur de calcul est un risque terrible. Les possibilités que le conflit puisse échapper au contrôle de quiconque restent élevées”, a déclaré Rachel Bronson, présidente et directrice du bulletin. a déclaré le PDG lors d’une conférence de presse à Washington mardi.

L’annonce du bulletin sera pour la première fois traduite de l’anglais vers l’ukrainien et le russe pour attirer l’attention, a déclaré Bronson.

Organisation à but non lucratif basée à Chicago, le bulletin met à jour l’heure de l’horloge chaque année en fonction des informations concernant les risques catastrophiques pour la planète et l’humanité.

Le conseil de scientifiques de l’organisation et d’autres experts en technologie nucléaire et en science du climat, dont 13 lauréats du prix Nobel, discutent des événements mondiaux et déterminent où placer les aiguilles de l’horloge chaque année.

Les menaces apocalyptiques reflétées par l’horloge incluent la politique, les armes, la technologie, le changement climatique et les pandémies.

L’horloge était réglée sur 100 secondes à minuit depuis 2020, ce qui était déjà le plus proche de minuit.

Le conseil a déclaré que la guerre en Ukraine avait également accru le risque que des armes biologiques puissent être déployées si le conflit se poursuivait.

“Le flux continu de désinformation sur les laboratoires d’armes biologiques en Ukraine fait craindre que la Russie elle-même envisage de déployer de telles armes”, a déclaré Bronson.

Sivan Kartha, membre du tableau d’affichage et scientifique de l’Institut de l’environnement de Stockholm, a déclaré que les prix du gaz naturel poussés à de nouveaux sommets par la guerre avaient également incité les entreprises à développer des sources de gaz naturel en dehors de la Russie et à transformer les centrales électriques au charbon comme source d’énergie alternative. .

“Les émissions mondiales de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles, après avoir rebondi du déclin économique du COVID à un niveau record en 2021, continuent d’augmenter en 2022 et ont atteint un nouveau record… Avec des émissions toujours en hausse, les conditions météorologiques extrêmes continuent, et étaient encore plus clairement attribuables au changement climatique », a déclaré Kartha, citant l’exemple des inondations dévastatrices au Pakistan en 2022.

L’horloge a été créée en 1947 par un groupe de scientifiques atomiques, dont Albert Einstein, qui avait travaillé sur le projet Manhattan pour développer les premières armes nucléaires au monde pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il y a plus de 75 ans, il commençait à tourner à minuit moins sept.

À minuit moins 17, l’horloge était la plus éloignée de “l’apocalypse” en 1991, alors que la guerre froide prenait fin et que les États-Unis et l’Union soviétique signaient un traité qui réduisait considérablement les arsenaux d’armes nucléaires des deux pays.



Reportage de Katharine Jackson, montage par Rosalba O’Brien