Date de sortie de Fukrey 3 annoncée : Ali Fazal disparaît de l’affiche ; Zafar est-il hors du gang des garçons ?

Après une longue attente, nous connaissons maintenant la date de sortie de Fukrey 3. Excel Entertainment a laissé tomber l’affiche de sa franchise de films comiques la plus réussie et la plus populaire. Les fabricants ont également annoncé la date de sortie. Pulkit Samrat et Richa Chadha sont de retour en force, mais il semble qu’Ali Fazal ne fasse pas partie de la tranche.

La nouvelle affiche publiée aujourd’hui ne présente pas Ali Fazal. Cela soulève une question importante de savoir si l’acteur fait partie de la franchise ou s’il s’est séparé. Farhan Akhtar, qui a produit la série, a fait la grande annonce aujourd’hui en partageant deux nouvelles affiches du film. Les deux affiches présentaient tous les acteurs de Richa Chadha, Pulkit Samrat, Manjot Singh, Varun Sharma et Pankaj Tripathi, mais Ali Fazal a disparu.

Le film fait fureur auprès du public et porte son propre héritage depuis 2013, date de la sortie du premier opus. La suite intitulée Fukrey Returns, sortie en 2017, a également été couronnée de succès et appréciée par beaucoup. Les Fukrey Boys sont prêts à revenir à l’écran avec leur folie. Le film sortira lors de la fête de Krishna Janmashtami.

Le film a donné naissance à des personnages emblématiques comme Choocha, Pandit Ji, Bholi Punjaban et d’autres. Tous reviennent avec folie, mais il est triste de savoir qu’Ali Fazal ne fait pas partie de la franchise. Eh bien, cela n’a pas encore été confirmé, et une partie de la société demande aux créateurs pourquoi Zafar n’était pas sur les affiches.

Fukrey 3 ramène son casting Pulkit Samrat, Varun Sharma, Richa Chadha, Manjot Singh et Pankaj Tripathi. Il est dirigé par Mrighdeep Singh Lamba et produit par Farhan Akhtar avec Ritesh Sidhwani sous la bannière de leur société de production Excel Entertainment. Le troisième volet de la comédie dramatique sortira en salles le 7 septembre 2023.