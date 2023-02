Comment Harry Kane a battu le record de buts de Jimmy Greaves à Tottenham

Harry Kane a une fois de plus écrit son nom dans les livres d’histoire de Tottenham Hotspur en devenant le nouveau meilleur buteur de tous les temps du club, revendiquant un record qui dure depuis plus de 50 ans.

En marquant un but contre Manchester City dimanche, Kane a porté son total pour les Spurs à 267 pour dépasser le record de longue date détenu par la légende vénérée du club Jimmy Greaves depuis la saison 1969-70.

Célèbre comme l’un des attaquants les plus prolifiques du football anglais, Greaves a marqué 266 buts en 379 matchs toutes compétitions confondues pour les Spurs entre 1961 et 1970. Il a marqué plus de 30 buts en six des neuf saisons qu’il a passées à White Hart Lane et est même allé au-delà de la Une barrière de 40 buts à une occasion – marquant 44 buts en 49 matchs au cours de la campagne 1962-63 alors que son équipe terminait deuxième de la première division avant de remporter la Coupe des vainqueurs de coupe européenne.

Cependant, après avoir marqué lors de la victoire 1-0 contre Fulham en Premier League le 23 janvier, Kane a porté son total des Spurs à 266 buts – un seul derrière son prédécesseur – ce qui signifie que son but contre City l’a emmené au-delà de Greaves pour devenir Meilleur buteur de Tottenham toutes compétitions confondues lors de sa 416e apparition.

Le but de Kane lors de sa 304e apparition en Premier League l’a également vu rejoindre le “Club 200” exclusif aux côtés d’Alan Shearer (260 buts en 441 matchs) et Wayne Rooney (208 en 491), devenant ainsi le troisième joueur de l’histoire à marquer un doublé. cent dans la ligue.

Greaves – le vainqueur de la Coupe du monde 1966 avec l’Angleterre décédé en 2021 à l’âge de 81 ans – reste le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire de l’élite anglaise avec un total de 357 buts en 516 matchs pour les Spurs, Chelsea et West Ham réunis. Seuls deux joueurs de l’histoire ont marqué plus de buts dans la même division européenne de premier plan : Gerd Muller (356 buts en Bundesliga allemande) et Lionel Messi (474 ​​buts en Liga espagnole).

Voici une ventilation détaillée de la course record de Kane pour Tottenham, ainsi qu’une sélection de ses meilleures frappes et buts marquants.

Buts de Kane par compétition

Il va de soi que Kane a marqué plus de buts en Premier League que dans toute autre compétition, étant donné qu’il a fait plus d’apparitions dans l’élite (304) que partout ailleurs au cours d’une carrière de 13 ans au cours de laquelle il a remporté le Golden Boot. trois fois – en 2015-16, 2016-17 et 2020-21.

Buts des Spurs de Kane par compétition Concours Buts UEFA Ligue des Champions 21 Ligue Europa de l’UEFA 18 Ligue de conférence Europa de l’UEFA 6 première ligue 200 La FA Cup 15 Coupe de la Ligue 7 — Total 267

Kane a amassé 200 buts en Premier League, mais a également accumulé des chiffres respectables à tous les niveaux pour les Spurs avec 45 buts supplémentaires marqués en compétition européenne (Ligue des champions, Europa League et Europa Conference League), plus 21 autres buts en coupe nationale. compétitions.

Les 45 buts en 73 matchs que Kane a marqués pour les Spurs en Europe sont un record de club en soi, et il est également le seul joueur à avoir réussi un tour du chapeau dans chacune des Champions League, Europa League et Europa Conference League.

Saison par saison pour Tottenham

Kane a marqué au moins un but pour les Spurs chaque saison depuis ses débuts en club senior en 2011-12 jusqu’à aujourd’hui – à la seule exception de la campagne 2012-13, dont il a passé la majorité en prêt à Norwich et Leicester City entre deux blessures.

La carrière des Spurs de Kane : saison par saison Saison Jeux Buts Aides 2011-12 6 1 0 2012-13 1 0 0 2013-14 19 4 2 2014-15 51 31 5 2015-16 50 28 2 2016-17 38 35 7 2017-18 48 41 4 2018-19 40 24 6 2019-20 34 24 2 2020-21 49 33 18 2021-22 50 27 9 2022-23 30 19 3 — Total 416 267 58

L’attaquant de 29 ans a marqué plus de 30 buts dans toutes les compétitions quatre fois en 12 saisons et a même égalé la réussite de Greaves en dépassant la barre des 40 buts à une occasion. Cela s’est produit en 2017-18 lorsque Kane a marqué 41 buts en 48 matchs pour les Spurs lors de la campagne la plus prolifique de sa carrière en club à ce jour.

En moyenne, Kane a un taux de buts par match en carrière de 0,64 pour Tottenham, une touche de moins que Greaves à 0,70. Il marque également en moyenne 22,5 buts par saison [not including this season’s running total]tandis que la moyenne de Greaves pour l’équipe du nord de Londres était de 29,7 buts par saison.

Les plus grands succès de Kane

1. Le premier (de nombreux)

Tu n’oublies jamais ta premiere fois. Pour Kane qui est venu à l’âge de 18 ans lors d’un affrontement en phase de groupes de la Ligue Europa contre les Shamrock Rovers à la mi-décembre 2011. Après avoir marqué cinq buts en Ligue 1 alors qu’il était prêté à Leyton Orient la saison précédente, l’adolescent a finalement pris son envol. pour les Spurs en 2011-12 lorsqu’il est apparu dans le temps additionnel pour ajouter le quatrième but dans une victoire de routine 4-0 et ainsi ouvrir son compte pour le club. Pour mémoire, le premier but de Kane en Premier League n’est survenu qu’en avril 2014 quand il a trouvé le filet contre Sunderland lors de la première des trois apparitions qu’il a faites pour les Spurs à la fin de la campagne.

2. Le meilleur ?

Kane a certainement marqué des buts délectables pour Tottenham depuis 2011, mais le meilleur d’un point de vue purement esthétique pourrait être cet exquis premier entraînement de 20 mètres contre Crystal Palace en mars 2021. L’attaquant a marqué deux buts dans une confortable victoire 4-1. le jour même, mais seulement après que son compatriote attaquant Gareth Bale ait donné le coup d’envoi à l’équipe de Jose Mourinho avec son propre doublé.

3. Meilleur but dans le derby du nord de Londres

🔊 Obtenez votre son 🔛 et écoutez le rugissement de la voie après CELA @HKane but! 🙌 #NorthLondonDerby ⚪️ #COYS pic.twitter.com/8am8FiWdfF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 30 août 2019

Kane a marqué 14 buts en 19 matchs contre ses rivaux du nord de Londres, Arsenal, au cours de sa carrière et le meilleur est sans doute venu lors du derby de Premier League à White Hart Lane en mars 2016. Portant un masque pour protéger un nez cassé, Kane a ramassé le ballon dans le coin du terrain et a galopé à l’intérieur avant de déclencher un tir imparable sous un angle apparemment impossible pour placer les Spurs 2-1 dans un match passionnant qui s’est finalement soldé par un match nul 2-2.

4. Meilleur but en Ligue des champions

Kane a trouvé le fond du filet 21 fois au total en Ligue des champions et a été le joueur le plus rapide à franchir le cap des 20 buts dans la compétition (en seulement 24 matchs) avant qu’Erling Haaland ne s’empare du record (14 matchs ) en mars 2021. Tous sauf deux des 21 buts de Kane en Ligue des champions sont survenus en phase de groupes. La dernière étape de la compétition au cours de laquelle il a marqué est les huitièmes de finale, trouvant le chemin des filets contre la Juventus (2017-18) et le Borussia Dortmund (2018-19). Dortmund était également le destinataire de ce qui est probablement le meilleur effort de Kane en Ligue des champions lors de la phase de groupes 2017-18 – une puissante attaque en solo qui a commencé large sur la ligne de touche et s’est terminée par un tir féroce propulsé dans le coin supérieur avec ce qui est soi-disant son pied gauche plus faible pour conclure une victoire 3-1.

5. Objectif n° 100

Kane a évoqué son siècle pour les Spurs avec une frappe spéculative contre Everton dans le cadre d’une victoire directe 3-0 en septembre 2017. Bien qu’il soit certainement discutable de savoir s’il voulait ou non réellement frapper son tir droit sur Jordan Pickford de loin sur le flanc droit, on ne peut nier que le but a marqué une étape de carrière incroyablement importante pour l’attaquant des Spurs. Ce but marquant contre les Toffees est à égalité avec le xG le plus bas jamais enregistré pour un but de Kane, telle était la faible possibilité (0,01, soit 1 sur 10) que la chance soit convertie.

6. Objectif n° 200

Trois ans après avoir marqué son 100e but pour les Spurs, Kane a atteint la barre des 200 avec un but contre Ludogorets en Ligue Europa en novembre 2020. À seulement sa 300e apparition pour le club, l’attaquant a atteint son double siècle (devenant seulement le troisième joueur des Spurs jamais le faire aux côtés de Greaves et Bobby Smith) avec une simple tête d’un corner dans une victoire 3-1 sur l’opposition bulgare.

7. Objectif le plus long

🎞️ Rápido y furioso : Reto hat-trick

👤Harry Kane

🆚 Ville de Stoke ¡El día que el 🔟 nos regaló ⚽️⚽️⚽️ goles en 23′ ! pic.twitter.com/0y64utTsjC — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 22 décembre 2020

Bien que Kane ne soit pas exactement réputé pour ses coups de foudre à longue portée – seulement 11% de ses buts pour Tottenham sont venus de l’extérieur de la surface – l’attaquant a certainement marqué une sélection équitable au-delà du bord de la surface. En effet, son plus long but pour Tottenham a été repoussé à 31 mètres, bien qu’il ait fallu un coup franc fortement dévié contre Stoke City en février 2017 pour le faire – le troisième but d’un tour du chapeau dans une victoire 4-0 des Spurs. Kane s’est inscrit un but monumental de 47,9 mètres contre la Juventus dans l’International Champions Cup en juillet 2019, mais hélas, cela ne compte pas pour son record officiel à Tottenham car il a été marqué lors de ce qui était en fait un match d’exhibition de pré-saison.

Assister et marquer

🅰️ 𝗞𝗔𝗡𝗘’𝗦 𝟭𝟰 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗦 🅰️ Chaque aide du vainqueur du Playmaker Award 2020/21.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/lnz0q9yAjg — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 25 mai 2021

En plus de son formidable record de buts au cours de la dernière décennie, Kane peut également prétendre avoir été l’un des joueurs les plus créatifs de Tottenham au cours de la même période en passant d’un attaquant n ° 9 à un passeur efficace au fil des ans, capable de déclencher des attaques avec ses passes précises et son jeu de liaison cérébral.

Il a totalisé 58 passes décisives pour les Spurs depuis 2011-12, dont 44 en Premier League. Sa saison la plus créative à venir en 2020-21 lorsqu’il a marqué 17 buts pour ses coéquipiers et marqué 33 buts lui-même – portant sa statistique d’implication dans les buts à un impressionnant 50 – c’est un énorme 41,3% du total des buts marqués par Spurs dans toutes les compétitions qui font campagne (121 buts.)

En effet, les 14 passes décisives que Kane a produites lors de la campagne de Premier League 2020-21 ont suffi à lui valoir le prix du meneur de jeu de la saison devant Kevin De Bruyne (12 passes), Bruno Fernandes (12) et même son coéquipier et partenaire d’attaque Son Heung. -Min (10). Incroyablement, il a également remporté son troisième Golden Boot en tant que meilleur buteur de la Premier League cette même saison, avec 23 buts dans la compétition.

De l’endroit

Comment Kane a marqué ses buts Pied droit 163 Pied gauche 51 Entête 49 Autre 4 — Total 267

Après avoir assumé les pénalités pour les Spurs en 2014-15, Kane a continué à se convertir au moins deux fois au cours de chaque saison depuis, dont trois déjà en 2022-23.

L’attaquant a marqué 39 pénalités au total (contre 228 buts sans pénalité) avec ses campagnes les plus prolifiques en 2015-16, 2016-17 et 2020-21, au cours desquelles il a marqué six fois sur place dans toutes les compétitions.