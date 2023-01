Chat sauvage rare détecté pour la première fois sur le mont Everest

L’un des chats sauvages les plus uniques de la planète a été détecté pour la première fois sur la plus haute montagne de la Terre, le mont Everest.

Le chat de Pallas a des pattes courtes et trapues et un corps rayé et pelucheux, mais il est surtout connu pour son visage, qui ressemble à un chat domestique persan qui s’est réveillé en se sentant très grincheux ce jour-là.

Bien que ce petit chat sauvage à l’aspect aigre puisse être trouvé dans de nombreux pays d’Asie, principalement en Asie centrale, on pense que leurs plus grandes populations existent en Mongolie.

Trouver des preuves qu’au moins un chat de Pallas vit dans l’un des endroits les plus reculés de la planète a surpris les chercheurs.

“C’est phénoménal de découvrir la preuve de cette espèce rare et remarquable au sommet du monde”, a déclaré Tracie Seimon du programme de santé zoologique de la Wildlife Conservation Society au zoo du Bronx dans un communiqué de presse.

« Le voyage de près de quatre semaines a été extrêmement gratifiant non seulement pour notre équipe, mais pour la communauté scientifique dans son ensemble. La découverte du chat de Pallas sur l’Everest met en lumière la riche biodiversité de cet écosystème éloigné des hautes montagnes et étend l’aire de répartition connue de cette espèce à l’est du Népal.

La découverte a été faite grâce aux données recueillies par Seimon et d’autres scientifiques lors de l’expédition 2019 National Geographic et Rolex Perpetual Planet Everst, qui était une expédition scientifique qui cherchait à collecter des échantillons environnementaux dans le parc national de Sagarmatha sur le flanc sud du mont Everest.

Des échantillons ont été prélevés à deux endroits, à 5 110 et 5 190 mètres d’altitude au-dessus du niveau de la mer.

Lorsque les échantillons d’excréments ont été analysés, les chercheurs ont pu confirmer que certains échantillons provenaient des chats de Pallas et que leur territoire chevauchait celui du renard roux.

Les chercheurs ont également trouvé de l’ADN de pika et de belette des montagnes dans les échantillons, qui sont tous deux connus pour être des aliments de base pour les chats de Pallas.

Le chat de Pallas, également connu sous le nom d’otocolobus manul, fait partie des plus petits chats sauvages, n’a qu’environ la taille d’un chat domestique, et vit généralement dans les régions de prairies steppiques de Mongolie, de Chine et du Tibet. Contrairement à la plupart des chats, ils ont des pupilles rondes au lieu de fentes verticales.

La découverte ajoute également un animal de plus à la liste des mammifères connus du parc national de Sagarmatha, qui est un site protégé du patrimoine mondial.

“Il s’agit d’une découverte unique non seulement en termes de science mais aussi de conservation car cette population de chat de Pallas est légalement protégée par la CITES (la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction)”, Dr Anton Seimon, National Geographic Explorer et co-auteur de l’article rapportant leurs découvertes, a déclaré dans le communiqué. “Nous espérons que la confirmation de cette nouvelle espèce charismatique permettra de sensibiliser et d’éduquer à la diversité des espèces sur ce site emblématique du patrimoine mondial.”

Bien que le chat de Pallas ne soit pas considéré comme en voie de disparition, il est insaisissable et rarement repéré par les humains. Les chercheurs ont noté que même si le parc national entourant la montagne accueillait très peu de visiteurs, ce nombre a augmenté au fil des ans pour atteindre plus de 50 000 en 2019, ce qui rend d’autant plus rare que le chat de Pallas n’ait pas été détecté jusqu’en 2019.