Bugatti vend sa dernière voiture entièrement à essence pour un record de Rs 88 Crore

Le constructeur français de voitures de luxe Buggati a établi un nouveau record en vendant sa dernière supercar purement à essence lors d’une vente aux enchères à Paris pour plus de 10 millions de dollars, soit environ Rs 88 crore. L’unique Buggati Chiron Profilee a été vendue aux enchères de voitures de collection RM Paris mercredi pour une offre de 9,5 $, mais avec les frais payés à la maison de vente aux enchères, le prix de vente final était d’environ 10,7 millions de dollars, CNN signalé.

Les enchères pour la dernière hypercar Bugatti à moteur W16 ont été si élevées parce qu’elle est unique et, dans des cas comme celui-ci, les collectionneurs “enchérissent en sachant qu’ils n’auront pas de seconde chance”, a déclaré John Wiley, responsable de l’évaluation et de l’analyse chez Hagerty, selon le sortie.

VENDU : La première et unique « pré-série » @Bugatti Chiron Profilée pour 9 792 500 € #RMParis pic.twitter.com/RUuC83N6tD — RM Sotheby’s (@rmsothebys) 1 février 2023

La supercar peut passer de zéro à 100 kilomètres à l’heure, ou 62 miles à l’heure en seulement 2,3 secondes. Il s’agit du modèle Chiron qui accélère le plus rapidement et est capable d’atteindre 200 km/h, ou 124 mph, en 5,5 secondes.

“Avec un seul Chiron Profilee jamais créé, il était important pour nous d’offrir l’opportunité d’acquérir ce morceau d’histoire au plus grand nombre de personnes possible”, expliqué Hendrik Malinowski, directeur général de Bugatti Automobiles. “Les enchérisseurs ont clairement reconnu l’importance et la valeur de la Chiron Profilée, avec une rivalité intense et un prix qui place cette voiture fermement dans les livres d’histoire”, a-t-il ajouté.

La Bugatti Chiron Profilee a été développée, à partir de fin 2020, comme l’une des nombreuses versions de la Chiron, le modèle principal de Buggati. La supercar a une calandre plus grande et une prise d’air avant plus large que la Chiron de base pour absorber plus d’air pour refroidir le gros moteur. Selon CNNla transmission de Profilee a également été révisée pour des rapports de démultiplication plus courts afin de fournir une accélération plus rapide et le moteur est autorisé à fonctionner à des vitesses plus élevées.

Selon Bugatti, la Profilee est le modèle Chiron qui accélère le plus rapidement. Il a également une vitesse de pointe plus élevée que la Chiron Pur Sport, mais toujours pas aussi élevée que certains autres modèles Bugatti qui peuvent atteindre 300 milles à l’heure.

“Le nom ‘Profilee’ s’inspire de l’une des premières créations de Jean Bugatti – un modèle spécifique de Type 46 connu sous le nom de Surprofilee, avec une silhouette plus élancée et une élégante queue de balayage. Tout comme cette voiture reste une partie importante de l’histoire de Bugatti, la Chiron Profilee a maintenant écrit son propre chapitre dans l’héritage de 114 ans de Bugatti”, lit-on dans la note de presse.