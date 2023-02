Braquage de bijoux : des voleurs ont fait un trou dans le mur d’un restaurant pour se mettre en sécurité

Moe Hussain dit qu’il est toujours incrédule que son restaurant barbecue d’Ottawa ait été cambriolé – et sorti – lors d’un cambriolage pour voler le coffre-fort d’une bijouterie.

Hussain possède et exploite Moe’s BBQ sur la rue Bank dans le Towngate Shopping Plaza. Dimanche, le restaurant a été cambriolé, cambriolé et un trou géant a été creusé dans le mur partagé avec Le’s Jewellery juste à côté.

Il n’avait aucune idée de ce qui s’était passé jusqu’à ce qu’il arrive vers midi dimanche pour préparer et ouvrir le restaurant.

“Quand je suis entré, j’ai vu ma cuisine démontée et déplacée et j’étais vraiment confus, était-ce une farce? Et qui ferait cette farce?” il a dit.

Hussain a vu l’étendue des dégâts lorsqu’il est allé devant le restaurant.

“Dès que je suis arrivé dans la salle à manger, je me suis retourné et j’ai vu un trou géant dans le mur”, a-t-il déclaré. “Et puis j’ai pensé (à côté) qu’il y avait une bijouterie, c’est ce qu’ils cherchaient, tous les bijoux, alors j’ai appelé les flics.”

Hussain dit qu’il a également dû appeler les pompiers parce que les voleurs ont coupé des tuyaux pour traverser les murs. Ils fuyaient et Hussain s’inquiétait des inondations.

Dans une déclaration à CTV News, la police d’Ottawa a déclaré: “Les premières observations sont que l’introduction par effraction s’est produite dans un restaurant pour accéder à une unité commerciale adjacente, une bijouterie. Cette enquête en est à ses débuts. Il y a un nombre important des dommages matériels à la bijouterie.”

La police n’a fourni aucune autre information.

Le restaurant Moe’s BBQ Smokehouse a été utilisé pour accéder à une bijouterie de la rue Bank dans le cadre d’un cambriolage visant à voler un coffre-fort. Les voleurs ont percé un trou dans le mur qui sépare les deux commerces. (Léa Larocque/CTV News Ottawa)

Un côté du restaurant de Hussain est complètement déchiré. Panneaux de bois, clous et installations murales jetés partout et fils électriques coupés. Les voleurs ont également arraché le système de sécurité.

“Ils ont pris le disque dur et le DVR qui enregistre toutes les séquences vidéo”, a déclaré Hussain.

Le restaurant Moe’s BBQ Smokehouse a été utilisé pour accéder à une bijouterie de la rue Bank dans le cadre d’un cambriolage visant à voler un coffre-fort. Le restaurant a été gravement endommagé dans le processus. (Léa Larocque/CTV News Ottawa)

Hussain dit qu’il ne sait toujours pas combien coûteront tous les dégâts. Il est toujours à la recherche d’ouvriers du bâtiment et de consultations.

“Je m’inquiète de savoir qui je vais trouver pour réparer le restaurant comme il était avant, si jamais il redevient comme avant”, a-t-il déclaré. “Avec l’assurance, la prime va augmenter, donc je dois décider si je vais passer par l’assurance ou par mon épargne.”

Il s’inquiète également de l’impact sur son personnel.

“Ma principale préoccupation est mes employés, combien de temps allons-nous être fermés, car ils vont manquer leur salaire.”

Moe’s BBQ Smokehouse est à côté de Le’s Jewellery. Des voleurs sont entrés par effraction chez Moe et ont percé un trou dans le mur pour accéder au coffre-fort de Le. (Léa Larocque/CTV News Ottawa)

Les propriétaires de Le’s Jewellery ont déclaré à CTV News qu’ils étaient choqués et navrés, mais ont refusé de passer à la caméra.

Hussain a fait écho au chagrin.

“C’est très déchirant et violent et vous ne voulez presque pas croire que cela se produit. Ce sont vos rêves et tout”, a-t-il déclaré.

Hussain espère rouvrir d’ici la fin de la semaine pour emporter.