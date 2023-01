Bigg Boss 16 : Tina Datta dit qu’elle n’était pas au courant du passé de Shalin Bhanot ; dit: “J’ai appris qu’il avait des antécédents d’agression après mon coming out”

Grand Patron 16 se rapproche de la finale maintenant. Nimrit Kaur Ahluwalia est devenue la première candidate à atteindre la finale de Bigg Boss 16. Il y a quelques jours à peine, l’actrice populaire Tina Datta a été expulsé de la maison. Ce fut un choc majeur car elle était l’une des concurrentes les plus fortes du Salman Khan-émission de télé-réalité hébergée. Tina Datta a eu un voyage tumultueux dans la maison de Bigg Boss 16 avec son lien et a craché avec Shalin Bhanot à son assassinat de personnage par la suite. L’actrice s’est maintenant ouverte sur son voyage à l’intérieur de Bigg Boss 16.

Tina Datta parle de sa relation avec Shalin Bhanot

Dans une interview avec un portail en ligne, Rediff, Tina Datta a révélé qu’elle n’avait fait la connaissance et connu Shalin Bhanot qu’après être entrée dans la maison de Bigg Boss 16. L’actrice a partagé qu’elle prendrait toujours soin de lui. Qu’il s’agisse de cuisiner du poulet pour lui ou de toute autre chose pour laquelle il avait besoin d’aide. Tina a révélé qu’elle était devenue l’amie de Shalin après être entrée dans la maison.

Tina Datta partage qu’elle n’avait aucune idée de son passé

Dans la même interview, Tina Datta a révélé qu’après avoir passé du temps et appris à connaître Shalin Bhanot, elle a appris qu’il était un manipulateur. Tina s’est rendu compte qu’il avait tendance à ne pas être très agressif. Elle ajoute : “Quand je suis sortie de la maison, j’ai appris qu’il avait des antécédents d’agressivité.” Tina dit que Shalin a été un meilleur acteur qu’une personne.

Dans les semaines précédant son élimination, Salman Khan avait critiqué Tina Datta pour avoir utilisé les sentiments de Shalin Bhanot pour avancer dans le voyage. Elle est devenue amie avec Priyanka Chahar Choudhary et ils appelleraient tous les deux Shalin pour son comportement. La semaine suivante, Tina a eu une grosse dépression émotionnelle lorsque Salman l’a appelée et a affirmé qu’elle avait révélé leurs conversations extérieures dans la maison. Shalin et Tina sont gérées par le même PR et ce dernier a affirmé que Shalin avait essayé de la contacter pour jouer comme une équipe. Shalin a déclaré que Tina ne voulait pas que le PR gère une autre célébrité, mais il était géré par la même équipe depuis des années et n’était pas prêt à s’inscrire avec une autre équipe.