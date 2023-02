Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan expulsé ; réagit aux allégations d’obsession pour Shalin Bhanot [Watch Video]

Sumbul Touqeer Khan expulsé : Sumbul Touqeer Khan a récemment été expulsée de Bigg Boss 16. Elle avait un lien adorable avec les membres du mandali mais sa relation avec Shalin Bhanot était un mélange d’amour et de haine. Salman Khan l’a une fois appelée pour être obsédée par Shalin, une remarque qui a blessé Sumbul. Elle a été nominée pour l’expulsion avec MC Stan et Shiv Thakare, mais c’est finalement Sumbul qui a été expulsée. Shiv, MC Stan et Nimrit Kaur Ahluwalia ont fait leurs adieux en larmes à leur ami. Regardez des vidéos de divertissement.