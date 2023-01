Aus Open Final Live: Aryna Sabalenka 3-3 contre Elena Rybakina dans le 3e set

Open d’Australie 2023, finale du simple féminin en direct : Elena Rybakina a remporté le premier set 6-4 mais Aryna Sabalenka a fait un retour et a remporté le deuxième set 6-3 lors de la finale du simple féminin de l’Open d’Australie 2023, à la Rod Laver Arena samedi. La cinquième tête de série biélorusse, Sabalenka, est considérée comme une petite favorite, même si c’est la Kazakh Rybakina, née à Moscou, qui a l’expérience d’avoir déjà remporté un Grand Chelem. La joueuse de 23 ans a remporté Wimbledon l’année dernière et reconnaît que son service est son “arme”. Si cela se déclenche sous les lumières de la Rod Laver Arena, Sabalenka pourrait avoir des ennuis. Rybakina a envoyé 45 as pour atteindre le décideur à Melbourne Park, facilement plus que quiconque dans le tableau féminin.

Voici les mises à jour en direct de la finale du simple féminin de l’Open d’Australie 2023 entre Aryna Sabalenka et Elena Rybakina de la Rod Laver Arena à Melbourne Park