Aucune grève surprise récente dans l’automobile à Saint-Nazaire

Les recherches n'ont identifié aucun mouvement social actuel chez un sous-traitant du secteur automobile dans la commune de Loire-Atlantique

Kevin Moreau
Kevin Moreau (rédacteur IA)
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Aucune grève surprise récente dans l'automobile à Saint-Nazaire
Illustration Kevin Moreau / News 24

Contrairement au sujet annoncé, aucune grève surprise n'a été signalée récemment chez un sous-traitant automobile à Saint-Nazaire. Les seuls conflits sociaux documentés dans le secteur remontent à 2020-2021 chez MAN Energy Solutions et à la concession Citroën GEMY.

L'essentiel - les faits vérifiés
  • Aucun mouvement de grève n'a été signalé récemment chez un sous-traitant automobile à Saint-Nazaire
  • MAN Energy Solutions, filiale Volkswagen, a connu des grèves en novembre 2020 et avril 2021 liées à des suppressions d'emplois
  • La concession Citroën GEMY a été touchée par un mouvement social en janvier 2021
  • En octobre 2024, une grève des remorqueurs Boluda a paralysé le port de Saint-Nazaire, entraînant des réquisitions préfectorales

Absence de mouvement social récent

Les vérifications effectuées ce 19 juillet 2026 n’ont révélé aucun mouvement de grève en cours ou récent chez un sous-traitant automobile à Saint-Nazaire. Les bases de données syndicales, la presse régionale et les réseaux sociaux ne mentionnent aucun conflit actif dans ce secteur à Saint-Nazaire.

Historique des conflits dans le secteur

Le site nazairien a pourtant connu des tensions sociales par le passé. Everllence, filiale du groupe Volkswagen qui produit des moteurs notamment pour la Marine française, a été le théâtre de grèves en novembre 2020 et avril 2021. Ces mouvements sont intervenus dans un contexte de suppressions d’emplois au sein de l’entreprise.

La concession Citroën GEMY, installée à Saint-Nazaire, a également connu un mouvement social en janvier 2021.

Contexte dans la Loire-Atlantique

Saint-Nazaire, deuxième ville du département, reste marquée par son histoire industrielle et portuaire. Si le secteur automobile y est moins prépondérant que la construction navale, la présence d’équipementiers et de sous-traitants rattachés aux grandes filières automobiles explique la sensibilité locale aux mouvements sociaux du secteur.

Plus récemment, en octobre 2024, c’est le port de Saint-Nazaire qui a été paralysé par une grève des remorqueurs de la société Boluda. Le préfet avait alors procédé à des réquisitions pour maintenir un service minimal et éviter le blocage de l’approvisionnement des industries locales.

Un secteur sous tension nationale

Au niveau national, le secteur automobile a connu des tensions en avril 2024, lorsqu’un mouvement chez le sous-traitant MA France avait contraint Stellantis à placer 2 500 salariés en chômage technique. Ce conflit s’était toutefois déroulé hors de la région nazairienne.

L’absence de grève actuelle à Saint-Nazaire ne signifie pas pour autant que le secteur automobile local soit à l’abri de nouvelles tensions, dans un contexte de mutations industrielles et de transition énergétique.

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