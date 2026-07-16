Aucun accident de moto confirmé lors d’entraînements de combat à Perpignan

Les recherches n'ont identifié aucune source corroborant le signalement initial d'un accident impliquant un motard lors d'une séance de sports de combat dans les Pyrénées-Orientales

Le pilote espagnol Borja Gomez, 20 ans, est décédé en juillet 2025 lors d'un entraînement de sport motorisé en France

Un motard de 49 ans est décédé le 6 avril 2026 près de Perpignan dans un accident routier sans lien avec le sport

Aucune source ne confirme un accident de moto lors d'un entraînement de sports de combat à Perpignan

Malgré des vérifications approfondies, aucun élément factuel ne permet de confirmer l'existence d'un accident de moto survenu lors d'un entraînement de sports de combat à Perpignan. Les seuls incidents recensés récemment concernent un accident routier mortel en avril dernier et le décès d'un pilote espagnol en 2025, sans lien avec des sports de combat.

Absence de sources confirmant l’incident signalé

Les recherches menées dans les bases de données locales et régionales n’ont identifié aucun accident de moto impliquant un pratiquant de sports de combat à Perpignan ces derniers mois. Aucun média local, aucun communiqué des services de secours ni aucune publication sur les réseaux sociaux ne mentionne un tel événement.

Cette absence de traces documentaires contraste avec la couverture habituelle des accidents graves dans le département, systématiquement relayés par la presse locale et les autorités.

Les accidents de moto récents dans le secteur

Le 6 avril 2026, un motard de 49 ans a perdu la vie près de Perpignan après une collision avec une voiture. Cet accident de la circulation, sans rapport avec une activité sportive, a été traité par les services d’urgence selon les procédures habituelles.

Le 3 juillet 2025, le pilote espagnol Borja Gomez, âgé de 20 ans, est décédé lors d’un entraînement en France. Cet incident concernait le sport motorisé et n’impliquait aucune structure de sports de combat.

Contexte dans les Pyrénées-Orientales

Le département compte plusieurs clubs et salles d’entraînement dédiés aux sports de combat - boxe, MMA, judo, karaté - principalement concentrés à Perpignan et dans les communes côtières. Ces structures sont soumises à des règles strictes de sécurité et leurs activités font rarement l’objet de signalements d’accidents graves.

La pratique de la moto, sportive ou routière, reste en revanche une source d’accidents réguliers dans le département, notamment sur les axes menant vers l’Espagne et les routes de montagne.

Prudence sur les informations non vérifiables

En l’absence de sources documentées, il n’est pas possible d’établir la réalité d’un accident impliquant un motard lors d’un entraînement de sports de combat. Les services de secours et les autorités locales n’ont émis aucun communiqué à ce sujet.

Toute information complémentaire permettant de confirmer ou d’infirmer ce signalement sera intégrée dès réception.