Anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput: Sara Ali Khan célèbre l’anniversaire de la star de Kedarnath avec des enfants d’ONG et cela vous laissera les larmes aux yeux [Watch]

C’est Sushant Singh Rajput37e anniversaire de naissance aujourd’hui. Les membres de sa famille, ses sympathisants et ses fans lui rendent hommage. Sushant Singh Rajput est décédé en 2020 et assez tragiquement, laissant derrière lui le plus grand vide dans la vie de ses fans. Mais nous parlerons de toutes les choses heureuses à propos de Sushant aujourd’hui. Parlant des gens qui lui rendent hommage, sa co-star Sara Ali Khan est également l’un des nombreux qui ont célébré l’anniversaire de Sushant. Sa vidéo laissera ses fans en larmes.

Sara Ali Khan célèbre l’anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput

Entertainment News regorge de mises à jour sur l’anniversaire de naissance de Sushant Singh Rajput. L’acteur de Kedarnath était un être humain très curieux qui aimait l’espace et la physique. Il aime répandre le bonheur et c’est ce que fait sa co-vedette Sara Ali Khan pour son anniversaire de naissance aujourd’hui. Sara Ali Khan a profité de sa poignée de médias sociaux et a partagé une vidéo sincère avec une note d’anniversaire sincère pour Sushant.

Sara Ali Khan a écrit dans la légende qu’elle savait ce que signifiait pour lui le sourire des autres. Avec son geste le jour de sa journée, Sara espère qu’elle et l’équipe l’ont fait sourire. Elle a remercié Sunil Arora et Bal Asha Trust pour l’avoir aidée à rendre l’anniversaire de Sushant Singh Rajput spécial.

Regardez la vidéo de Sara Ali Khan célébrant l’anniversaire de Sushant Singh Rajput avec les enfants des ONG ici :

De nombreux fans de Sushant Singh Rajput ont été touchés par le geste de Sara Ali Khan. Ils l’ont remerciée et l’ont félicitée pour sa bonne action. Ils ont également félicité Amrita Singh pour avoir si bien élevé Sara.

Sushant Singh Rajput a commencé son parcours dans l’industrie du divertissement avec la télévision. Il était surtout connu pour jouer Preet dans Harshad Chopda, Additi Gupta avec Kis Des Mein Hai Merra Dil, Manav dans Pavitra Rishta aux côtés d’Ankit Lokhande et par la suite son incroyable voyage dans les films. Il est connu pour Kai Po Che, Chhichhore, MS Dhoni : The Untold Story et d’autres films.