Ankita Lokhande à la traîne pour une tenue « une taille plus petite », les internautes disent « un sens vestimentaire horrible »

Ankita Lokhande, qui est l’une des actrices de télévision les plus populaires en Inde, a été aperçue avec son mari Vicky Jain vendredi soir lors d’un événement. Elle a opté pour une tenue sexy noire scintillante avec un nœud attaché.

La vidéo du couple a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur les réseaux sociaux avec la légende « Babe with her babe. Ankita Lokhande dans une tenue noire est absolument magnifique, tout comme son mari qui a l’air super cool !! » Cependant, la tenue de l’actrice n’allait pas bien avec les internautes qui la traînaient dans la boîte de commentaires.





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: « Qu’est-ce qui ne va pas avec les créateurs de nos jours … ou les dames …. Horrible sens vestimentaire …. » Le second a dit: « achi nhi lg rhi iski dress .” Le troisième a dit: « Oh mon Dieu … je suppose qu’elle va interpréter des roses à l’anneau lors d’une représentation à l’école. » Le quatrième a dit : « Kyaa bkwas lgri hai ». Le cinquième a déclaré: «Ce pantalon court semble être d’une taille plus petite. Tout se coince entre les jambes. Designer. » Le sixième a dit: « Une robe dégoûtante pas belle. » La septième a dit, « elle a besoin d’un nouveau créateur de mode. » La septième personne a commenté: « Ankita est un adolescent qui donne le bon exemple aux jeunes, ne perdez pas votre héritage. »

Pour les non-initiés, Ankita Lokhande a fait ses débuts à Bollywood avec Manikarnika: La reine de Jhansi en 2019 dans lequel elle a dépeint Jhalkari Bai, une féroce combattante de la liberté et une proche assistante de Rani Jhansi Bai. Elle s’est mariée avec Vicky Jain qui est un homme d’affaires et appartient à une famille d’industriels, en décembre 2021.

Cependant, après Manikarnika, l’actrice n’a été vue dans aucun autre film. Dans sa nouvelle interview, Ankita a finalement parlé de sa carrière et a déclaré qu’elle n’avait pas de parrain dans l’industrie à cause de cela, l’actrice n’a pas pu pousser sa carrière à ce niveau. En parlant à Bubble, elle a déclaré: «Je n’ai presque rien reçu et, pour être honnête, je n’ai aucun parrain pour m’emmener à ce niveau. Eh bien, je sais que j’ai du talent, mais aapke pass kuch aana toh chahiye mana karne ke liye.

Elle a ajouté: « Le marché est trop différent. Beaucoup de gens disent qu’ils n’obtiennent pas de rôles importants. Mais, en quelque sorte, rien ne m’est arrivé. Je n’ai même pas reçu d’offre de décliner. De plus, je ne suis pas le genre de personne qui ira demander du travail. Ce n’est certainement pas moi.