Akshay Kumar et Tiger Shroff dansent sur la chanson Main Khiladi de Selfiee, les fans disent “j’ai hâte de voir Bade Miyan Chote Miyan”

Le mercredi 1er février, Akshay Kumar et Emraan Hashmi ont lancé la première chanson intitulée Main Khiladi de leur prochaine comédie dramatique Selfiee. Outre les deux hommes principaux, Diana Penty et Nushrratt Bharuccha sont également vus dans la vidéo de la chanson qui est devenue virale dès sa sortie.

Akshay a partagé une bobine avec Tiger Shroff le jeudi 2 février, dans laquelle ils ont suivi la piste Main Khiladi. Les fans ont consulté la section des commentaires et ont écrit qu’ils avaient hâte de voir les deux acteurs partager l’écran ensemble dans leur prochain acteur Bade Miyan Chote Miyan.





Le dernier hit-parade est la recréation par Tanishk Bagchi du morceau extrêmement populaire Main Khiladi Tu Anari du film d’action-comédie de 1994 du même nom. Akshay Kumar et Saif Ali Khan ont dansé sur la chanson originale composée par Anu Malik, écrite par Maya Govind et chantée par Abhijeet Bhattacharya et Udit Narayan.

En parlant de Selfiee, qui sort en salles le 24 février, le film Raj Mehta est le remake officiel en hindi du film malayalam Driving License. Akshay et Emraan seront vus dans les rôles joués respectivement par Prithviraj Sukumaran et Suraj Venjaramoodu dans l’original. Le film de 2019 a été réalisé par Lal Jr. alias Jean Paul Lal.

Eh bien, Prithviraj a également une connexion Bade Miyan Chote Miyan, car on le verra jouer le principal antagoniste dans le réalisateur Ali Abbas Zafar. La vedette d’Akshay Kumar et Tiger Shroff devrait sortir en salles à Noël 2023 et se heurtera au film de comédie sociale Dunki de Shah Rukh Khan et Rajkumar Hirani au box-office.

LIRE | Akshay Kumar demande à Tiger Shroff de se souvenir de cette chose importante alors qu’ils commencent à tourner pour Bade Miyan Chote Miyan