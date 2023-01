16 objets allemands racontent l’histoire de l’Holocauste d’une nouvelle manière

Commentez cette histoire Commenter

BERLIN – Lore Mayerfeld avait 4 ans lorsqu’elle s’est échappée des nazis en 1941. Avec sa mère, la petite fille juive s’est enfuie de sa ville natale allemande de Kassel avec rien d’autre que les vêtements qu’elle portait et sa poupée bien-aimée, Inge. Mayerfeld a trouvé refuge aux États-Unis et a ensuite immigré en Israël. Sa poupée, un cadeau de ses grands-parents qui ont été tués pendant l’Holocauste, était toujours à ses côtés jusqu’en 2018, date à laquelle elle en a fait don au mémorial de l’Holocauste de Yad Vashem en Israël.

Plus de 80 ans plus tard, la poupée est revenue en Allemagne. Il sera au parlement de Berlin dans le cadre d’une exposition dont l’ouverture est prévue mardi soir quelques jours avant que le pays ne célèbre le 78e anniversaire de la libération du camp de la mort d’Auschwitz le 27 janvier 1945.

L’exposition, Seize objets, marque également le 70e anniversaire du mémorial de Yad Vashem, ramenant en Allemagne une série d’objets que les Juifs ont emportés avec eux lorsqu’ils ont fui les nazis. Il y a un piano noir, un journal intime, une serviette à motifs rouges et blancs, un stéthoscope, un sac à main de soirée fastueux et une menorah parmi les objets de l’exposition.

Ils ont été choisis parmi plus de 50 000 objets à Yad Vashem qui sont liés à l’Holocauste. Les objets de l’exposition représentent les 16 États allemands, un venant de chaque région. Ils racontent tous une histoire unique mais partagent des thèmes d’amour, d’attachement, de douleur et de perte.

“Ce sont tous des objets allemands absolument familiers, et ils seraient restés ainsi si l’Holocauste n’avait pas eu lieu”, a déclaré Ruth Ur, commissaire de l’exposition et représentante de Yad Vashem en Allemagne.

“L’idée de cette exposition est de ramener ces objets en Allemagne pendant un court moment, d’apporter une nouvelle énergie aux objets eux-mêmes, et aussi aux vides qu’ils ont laissés derrière eux.”

Dans l’une des vitrines, il y a un morceau de tissu quelconque. Il fait partie d’un drapeau qui appartenait autrefois à Anneliese Borinski, qui faisait partie d’un groupe de jeunes juifs à Ahrensdorf, près de Berlin. Elle a aidé son groupe à se préparer à l’émigration et à la vie dans ce qui deviendra plus tard l’État d’Israël.

Après que les nazis ont émis des ordres d’expulsion, les 12 membres ont décidé de découper le drapeau de leur groupe de jeunes “Maccabi Hatzair” en 12 morceaux, et se sont promis qu’après la guerre, ils se reverraient en Israël pour réassembler le drapeau.

Seuls trois ont survécu à l’Holocauste, et Borinski était le seul membre qui a réussi à emporter son morceau de drapeau en Israël. En 2007, son fils en a fait don à Yad Vashem.

Un autre article est une valise en cuir marron. D’un côté, “Selma Sara Vellemann de Brême” est écrit en grosses lettres blanches.

Cette valise a été retrouvée à Berlin plusieurs années après la guerre. Les chercheurs de Yad Vashem n’ont pas été en mesure de déterminer comment la valise est arrivée dans la capitale allemande, mais ils ont découvert qu’une femme du même nom de la ville de Brême, dans le nord du pays, avait vécu dans la maison de retraite de Berlin. En 1942, à l’âge de 66 ans, elle est déportée dans le ghetto de Theresienstadt, et deux mois plus tard envoyée à la mort dans le camp d’extermination de Treblinka.

À côté de chacun des objets de l’exposition, Ur et son équipe ont affiché des photos grandeur nature des bâtiments et des coins de rue où vivaient les propriétaires des objets avant l’arrivée au pouvoir des nazis. Les images montrent des scènes modernes au lieu d’historiques, un contraste frappant avec la dévastation causée par le Troisième Reich il y a des décennies.

Six millions de Juifs européens ont été tués par les nazis et leurs hommes de main pendant l’Holocauste. Certains survivants sont encore en vie aujourd’hui, mais leur nombre diminue en raison de la maladie et de la vieillesse.

Mayerfeld, la petite fille qui s’est enfuie avec sa poupée Inge en 1941, est l’une d’entre elles. Elle est retournée en Allemagne cette semaine pour assister au vernissage de l’exposition.

En regardant sa poupée blonde aux yeux bleus, la femme maintenant âgée de 85 ans a souligné que la poupée portait le pyjama qu’elle portait quand elle avait à peine 2 ans le 9 novembre 1938. À cette date, elle se cachait avec sa mère pendant la Nuit de cristal, ou la “Nuit du verre brisé”, lorsque les nazis – dont plusieurs Allemands ordinaires – ont terrorisé les Juifs, vandalisé leurs commerces et incendié plus de 1 400 synagogues.

«Ce n’est pas une poupée avec laquelle vous jouez si facilement parce qu’elle est cassante. Alors mes propres enfants, je ne leur ai pas permis de jouer avec elle », a déclaré Mayerfeld. “Elle s’est assise sur une étagère chez moi et ils la regardaient et je lui ai expliqué, elle va casser, vous savez, regardez-la et profitez-en.”

Mayerfeld a déclaré qu’il était important pour elle de revenir en Allemagne et de faire connaître au public sa poupée, sa vie et aussi ce qui s’est passé pendant l’Holocauste.

“Le monde n’a rien appris de cette dernière guerre”, a-t-elle déclaré. «Il y a tellement de gens qui disent que cela ne s’est même jamais produit. Ils ne peuvent pas me le dire. J’étais là. Je l’ai vécu.