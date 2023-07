ZZTest FEAT Qu’est-ce qui cause les problèmes de sinus ?

Votre médecin peut vous prescrire des médicaments pour contrôler vos symptômes. Les personnes souffrant de problèmes de sinus et d’allergies doivent éviter les irritants environnementaux tels que la fumée de tabac et les fortes odeurs chimiques, qui peuvent augmenter les problèmes de sinus.

Enfin, certaines personnes sont sensibles aux éléments de l’environnement et aux aliments qu’elles consomment. Cette sensibilité déclenche une dilatation des vaisseaux sanguins dans le nez et libère parfois des produits chimiques des cellules du nez qui provoquent un gonflement.

Le plus souvent, certaines personnes ont simplement des variations dans leur anatomie qui créent un chemin plus long et plus étroit pour que les espaces de transition se drainent. « C’est purement génétique, puisque c’est la façon dont nous avons hérité de la façon dont nos sinus sont assemblés et à quel point il est facile ou difficile pour eux de rester ouverts ou de se bloquer », explique Albritton.

Si vos problèmes de sinus sont liés à des allergies, considérez ces étapes :

Évitez vos déclencheurs d’allergies.

Essayez des antihistaminiques et des décongestionnants si nécessaire.

Parlez-en à votre médecin pour voir si vous avez besoin d’un vaporisateur nasal de stéroïdes.

Discutez des injections contre les allergies (immunothérapie) avec votre médecin pour voir si elles vous conviennent.

Enfin, si vous avez des problèmes de sinus récurrents, vous pourriez parler à votre médecin d’une intervention chirurgicale pour nettoyer et drainer les sinus.

« La chirurgie est conçue pour prendre en charge les problèmes anatomiques et pour éliminer les zones étroites et à l’origine du blocage », explique Albritton. Les méthodes les plus récentes sont moins invasives et utilisent un cathéter à ballonnet comme une angioplastie pour dilater l’ouverture des sinus et créer des espaces plus larges.