ZZTEST FEAT Conseils d’allergie pour la vie en plein air, le jardinage, la randonnée

Essayez ces conseils pour profiter de la vie en plein air, du jardinage et de la randonnée malgré vos allergies. Épais de celui-ci : L’herbe est-elle haute ? Portez un masque si vous tondez. Rien d’extraordinaire – un masque de peintre bon marché fonctionne très bien. Haut et sec: Le nombre de pollens est le plus élevé les jours chauds, secs et venteux. Vérifiez les prévisions avant de faire des plans. Bons parfums, mauvais sens : Allergique aux piqûres d’insectes ? Ne portez pas de déodorants parfumés, de parfums, de shampoings ou de produits capillaires. Emportez un stylo épi lorsque vous faites de la randonnée. Alerte orange ou rouge ? Évitez les exercices en plein air. Des niveaux de pollution élevés rendent les allergènes encore plus puissants. Né pour courir? Déplacez le jogging (ou la marche) du matin vers le soir. L’heure de pointe du pollen et des moisissures est de 5 h à 10 h Apaiser les démangeaisons : Soulage les démangeaisons causées par l’herbe à puce, le chêne ou le sumac. Mettez des compresses humides sur l’éruption cutanée. La lotion à la calamine ou les pilules antihistaminiques sont également utiles. Vous avez des lunettes de soleil ? N’oubliez pas de les porter. Les stores gardent le pollen hors des yeux – et ils protègent également contre les rayons UV nocifs. Enregistrement : Un jogging rapide ou une balade à vélo vous laisse-t-il une respiration sifflante et des éternuements ? Avant de partir, vérifiez le nombre de pollens. Ou rejoignez une salle de sport.

L’intelligence des plantes empoisonnées : Ne laissez pas vos animaux de compagnie courir dans les zones boisées près de l’herbe à puce, du sumac vénéneux ou du sumac. Ils peuvent transporter l’huile à la maison sur leur fourrure. Attaque préventive : L’année prochaine, sautez sur les allergies. Commencez à prendre des médicaments contre les allergies quelques semaines avant le début de la saison pollinique. Plan de sauvegarde: Les matins chauds et venteux ont les taux de pollen les plus élevés. Les jours frais et pluvieux ont les plus faibles. Si vous aimez le plein air, planifiez vos journées. Alerte à l’herbe à poux : Si vous êtes allergique aux pollens de printemps, vous êtes probablement sensible à l’ambroisie à l’automne. L’herbe à poux fleurit à cette période de l’année Fais-le c’est tout: Vous aimez la randonnée, le golf, le vélo ? Ne laissez pas les allergies contrôler votre vie. Voir un allergologue. Le traitement fait toute la différence. Alerte météo : Lorsqu’un orage passe, préparez-vous à une attaque d’allergie. Le vent soulève des spores de moisissures et de minuscules particules de pollen. Ratissez-le ? Si vous êtes allergique à la moisissure, évitez de ratisser les feuilles ou portez un masque. Stockez le bois de chauffage à l’extérieur. Douche avec amour : Les animaux domestiques apportent du pollen à l’intérieur. Il est préférable d’arroser le chien avant de le laisser entrer.