Un peu plus de trois mois après tarification de son introduction en bourse au sommet de sa fourchette attendue et en plein essor, Zymergen avertit les investisseurs que les revenus de ses produits expérimentaux ne seront pas bientôt disponibles.

Zymergen, qui se décrit comme une « société de biofacturation utilisant la biologie pour réinventer le monde », a plongé de 68 % dans ses échanges prolongés mardi à 11,07 $, en baisse par rapport à son prix d’introduction en bourse de 31 $. La société a déclaré dans un communiqué de presse qu’il ne s’attend plus à générer des revenus de produits en 2021 et que les revenus de l’année prochaine seront « immatériels ».

La société a également déclaré que Josh Hoffman, qui a co-fondé Zymergen en 2013, quitte ses fonctions de PDG et sera remplacé par intérim par Jay Flatley, ancien PDG d’Illumina.

La capitalisation boursière de Zymergen a chuté à un peu plus d’un milliard de dollars, contre un sommet d’environ 4,8 milliards de dollars en avril.

« Nous sommes déçus par ces développements, et le conseil d’administration et l’équipe de direction se concentrent sur la résolution des problèmes sous-jacents pour garantir que Zymergen progresse en tant qu’entreprise plus forte avec un plan d’exploitation convaincant », a déclaré Flatley dans le communiqué de presse. « Nous sommes confiants dans les opportunités et les perspectives de Zymergen, même si cela prendra plus de temps que prévu pour atteindre nos objectifs. »

Les défis actuels de Zymergen concernent un produit appelé Hyaline, que la société a lancé en 2020. Il s’agit d’un film optique, créé à l’aide d’une biomolécule, que les entreprises d’électronique peuvent utiliser pour des choses comme les écrans tactiles. L’objectif de Zymergen est d’avoir un produit respectueux de l’environnement à des coûts nettement inférieurs à ceux produits par les entreprises chimiques traditionnelles.

À ce jour, Zymergen a gagné des revenus pour les accords de service de recherche et développement, mais presque rien pour les ventes de produits. Dans son Prospectus d’introduction en bourse, Zymergen a déclaré qu’il prévoyait de commencer à générer des revenus de Hyaline au second semestre 2021 à partir de Hyaline.

Cet objectif a été repoussé de loin. Zymergen a déclaré mardi que plusieurs clients potentiels au cours du trimestre « ont rencontré des problèmes techniques lors de la mise en œuvre de Hyaline dans leurs processus de fabrication ». Alors que Zymergen a déclaré qu’il n’y avait pas de « problèmes techniques intrinsèques avec Hyaline », il y a maintenant « un retard dans la rampe commerciale de l’entreprise ».

Zymergen a levé plus de 465 millions de dollars lors de son introduction en bourse et a déclaré qu’il disposait désormais de liquidités et d’équivalents de 588 millions de dollars. Pour le deuxième trimestre, il prévoit des coûts d’exploitation de 100 à 105 millions de dollars pour un chiffre d’affaires total de 5 à 6 millions de dollars.