L’Inde pourrait bientôt avoir son deuxième vaccin contre le coronavirus développé au niveau national, même si une deuxième vague mortelle ne montre aucun signe de ralentissement de si tôt. Le fabricant pharmaceutique Cadila Healthcare, également connu sous le nom de Zydus Cadila, mène des essais cliniques de phase trois sur 28 000 personnes, dont des personnes de plus de 75 ans et des enfants âgés de 12 à 18 ans, pour son candidat vaccin à base d’ADN. « Nous avons terminé le recrutement majeur pour notre phase trois (essai) », a déclaré jeudi le directeur général Sharvil Patel à « Street Signs Asia » de CNBC. Il a déclaré que la société s’attend à ce que les données d’efficacité de l’essai de phase trois soient publiées le mois prochain, après quoi, elle demanderait l’autorisation d’utilisation d’urgence du régulateur indien des médicaments à la mi-mai. « Sur la sécurité et l’efficacité de notre phase deux (essais) ainsi que de la phase trois en cours, nous avons vu de très bonnes données sur la sécurité et des données solides sur l’immunogénicité, comparables à la plupart des autres vaccins qui sont là », a déclaré Patel.

Campagne de vaccination

L’Inde a commencé sa campagne de vaccination en janvier et jeudi, les données gouvernementales ont montré plus de 150 millions de doses ont été administrées. Mais seulement environ 25,8 millions de secondes doses ont été administrées. Actuellement, l’Inde utilise le vaccin AstraZeneca, connu localement sous le nom de Covishield et produit par le Serum Institute of India et Covaxin de Bharat Biotech.

New Delhi a également récemment approuvé le Spoutnik V développé par la Russie et autorisé vaccins fabriqués à l’étranger qui ont reçu une approbation d’urgence par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon et les agences répertoriées par l’Organisation mondiale de la santé. Patel a déclaré à CNBC que le candidat de Zydus utilise une technologie qui lui permet de modifier rapidement le vaccin pour les variantes mutées du virus. Le fabricant de médicaments dispose d’une nouvelle installation qu’il prévoit d’utiliser pour augmenter sa production une fois qu’il aura reçu l’approbation réglementaire. «Dans un premier temps, nous commencerons par produire 10 millions de doses par mois et dès que dans les quatre à cinq prochains mois, nous examinerons comment doubler la capacité à 20 millions de doses par mois», a déclaré Patel.

1 nouveau cas sur 3 en Inde

Jusqu’à présent, en avril seulement, l’Inde a signalé plus de 6,2 millions de cas et plus de 42 000 décès officiellement dénombrés – les rapports suggèrent que le nombre de morts pourrait être sous-estimé. L’Organisation mondiale de la santé, dans sa mise à jour épidémiologique hebdomadaire sur la pandémie, a déclaré que la semaine dernière, l’Inde représentait 1 cas sur 3 signalé dans le monde. Dans son analyse, l’OMS a déclaré que l’Inde comptait 157,4 nouveaux cas et 1,1 nouveau décès pour 100 000 personnes. Jeudi, les données du ministère indien de la Santé ont montré qu’il y avait 379 257 nouveaux cas. Le bilan des morts a grimpé ce mois-ci et le dernier chiffre officiel indique qu’au moins 3 645 autres personnes sont décédées en 24 heures. Les experts craignent qu’une variante mutée du coronavirus soit responsable de la flambée dramatique des cas. L’OMS a déclaré dans sa mise à jour hebdomadaire que les rapports suggèrent qu’il existe plusieurs variantes du virus en circulation en Inde.